Doar o mână de oameni la protestele împotriva închiderii CEO

În jur de 30 de salariați și foști salariați ai CEO au mers, vineri, 26 iulie, în Piața Prefecturii din Târgu Jiu unde au protestat împotriva închiderii capacităților pe cărbune.

Doar liderii sindicali care au luptat pentru aplicarea Legii 197, inclusiv pentru apariția ei, s-au evidențiat și la aceste proteste, fiind vorba de Constantin Crețan și ceilalți lideri ai FNM – Federația Națională a Muncii, organizator al protestelor, și vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, care nu a stat deoparte în ultimii 9 ani, fiind printre puținii lideri sindicali care s-a opus prin toate mijloacele legale programului de restructurare a CEO. Din păcate, niciun alt lider al organizațiilor mari sindicale nu a fost văzut în zonă. ,,Așa cum am procedat de fiecare dată, iată că și astăzi am fost alături de colegii și prietenii mei, la protestul din Piața Prefecturii Tg-Jiu!

Am protestat pentru STOPAREA PLANULUI DE ÎNCHIDERE a grupurilor energetice pe bază de cărbune și pentru angajarea tuturor salariaților din producție, cu contracte individuale de muncă pe PERIOADĂ NEDETERMINATĂ! Chiar dacă și de această dată am fost tot puțini, pentru că majoritatea colegilor nu au venit să ne susțină, noi, cei care am protestat, am demonstrat încă o dată că printre salariații din C.E.Oltenia nu toți ochii sunt închiși și nu toate gurile tac!”, a fost mesajul lui Manu Tomescu.

M.C.H.