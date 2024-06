Discriminare la o grădiniță din Novaci. Copil cu sindromul Down, exclus din serbarea de final de an

Un caz revoltător s-a petrecut ieri la Grădinița cu Program Prelungit Novaci. Preșcolarii de la grupa mare au susținut serbarea de sfârșit de an școlar, însă unul dintre micuți a fost exclus de la această activitate. Mama copilului acuză faptul că fiul său, Vladimir, a fost exclus de către cele două educatoare pe motiv că are sindromul Down.

„Cam așa s-a ținut serbarea la grădinița cu program prelungit Novaci, grupa mare! Singurul copilaș necostumat pentru serbare a fost Vladimir, pe ce motiv, nu știu, dar bănuiesc! Domnișoarele educatoare Adelina Popica și Georgiana Văcaru nu au avut bună plăcere să îmi spună și mie cum să-l îmbrac pe copil potrivit pentru serbare! Când le-am întrebat, mi s-a răspuns așa, mai de sus, că puteam să-l îmbrac și eu, adică ceva de genul, tot eu sunt vinovată că ceilalți părinți au primit în ghiozdanele copilașilor rolurile și cum să-i îmbrace, numai noi nu! Sincer,am rămas cu un gust amar despre ce s-a întâmplat, adică, pe mine ca mamă m-a durut, dar asta nu rămâne așa, că nu e ok”, se arată într-o postare publicată pe Facebook de mămica din Novaci.