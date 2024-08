Directorul Medserv Min SA, indemnizație de 10.500 de lei! Angajații, salariu de încadrare, minim pe economie! ,,Eu nu mi-am dorit funcția asta”!

Directorul executiv al societății MedservMin SA, Gabriel Giorgi, a declarat public, că are o indemnizație fixă de 10.500 de lei, net, însă nu și-a dorit postul de conducere la firma care asigură servicii medicale pentru mineri și energeticieni. În jur de 20 de salariați ai Medserv Min SA, majoritatea asistenți medicali, au protestat, marți, în curtea societății și i-au reproșat, printre altele, lui Giorgi că salariul lor de încadrare este minimul pe economie. Deși a negat că, prin introducerea sporurilor în salariu angajații societății pierd la venitul salarial, Giorgi a recunoscut, ulterior, la un post de televiziune online, că este posibil ca pierderile să fie resimțite, în condițiile în care salariul minim va crește, din nou, de la 1 ianuarie, anul viitor, iar angajații societății vor avea la acea dată salariul mai mare decât cel minim pe economie.

,,Eu nu mi-am dorit să ajung la Medserv Min. Nu mi-am dorit, și nu mai intru în detalii. Nu că am fost forțat de împrejurări, dar s-a pus foarte mult accent pe experiența mea managerială și au spus te rugăm să te duci acolo”, a afirmat Gabriel Giorgi, directorul executiv al MedservMin SA. Giorgi a fost susținut în funcție de PSD Gorj și numit director provizoriu în decembrie, anul trecut, iar în luna mai a acestui an, i-a fost încheiat un mandat de 4 ani, în urma procesului de selecție. Cu alte cuvinte, Gabriel Giorgi susține că nu și-a dorit postul de director executiv, din care e plătit cu 10.500 de lei, net, lunar, și a acceptat, în final, rugămintea celor de la partid. În schimb, asistentele medicale de la Minprest Serv, care au protestat, marți, în curtea societății se plângeau tocmai de faptul că salariile lor de încadrare sunt echivalentul salariului minim pe economie.

Mai mult, angajații susțin că pierd unul din sporuri, cel de fidelitate, iar în cazul în care celelalte le vor fi introduse în salariu, per ansamblu, ei vor încasa mai puțin bani.

Gabriel Giorgi a explicat, matematic cum se fac calculele, pentru introducerea sporurilor în salariu și a negat că angajații societății pierd la venitul salarial. Totuși, directorul Medserv Min a admis, ulterior, că există posibilitate ca pierderile să fie resimțite, în condițiile în care salariul minim va crește, din nou, de la 1 ianuarie, anul viitor, iar angajații societății vor avea la acea dată salariul cu sporuri incluse, mai mare decât cel minim pe economie la acea dată. ,,Dacă la salariul de încadrare de 3.700, minimul pe economie, le adun sporul de fidelitate, și îmi dă o sumă, la suma respectivă înmulțesc cu 22%, cât e media sporului de vechime, nu iasă mai mult? Și le-am zis, dacă voi nu vreți să câștigați mai mult, ok, vă las cu salariile ăstea, pentru că nimeni nu garantează că la 1 ianuarie va fi un alt salariu minim pe economie. (…) Iar legea spune că în cazul în care unitatea intră pe pierdere, aceste drepturi se pierd, nu se mai dă decât salariul de încadrare. (…) Dar ei spun că dacă va crește salariul minim noi pierdem. Da, există varianta asta, dar trebuie să ne gândim, în primul rând, din punctul meu de vedere, eu așa gândesc, noi trebuie să ținem în viață Medservul”, a declarat Gabriel Giorgi.

Claudiu Matei