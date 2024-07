Dialogul sub semnul educaţiei…de sub catedră – ,,Vă propun ca să discutăm, astăzi, despre criza educaţiei sau, mai bine spus, despre decăderile educaţiei…de sub catedră”!

-M.S.B. Domnule profesor Vasile Gogonea, vă propun ca să discutăm, astăzi, despre criza educaţiei sau, mai bine spus, despre decăderile educaţiei de sub catedră, dacă nu vi se pare cumva că termenul pare prea abrupt, prea exigent şi neîndurător!

-V.G. Domnule director, iată care sunt, în opinia mea, principalele cauze ale degradării sistemului de învățământ, pentru că vorbim despre o criză a autorității statului, care a dus la criza de încredere şi la decredibilizarea actului educaţional! Iar, pentru că vorbim despre criza şcolii, ca mod de viaţă, haideţi să vedem şi să evaluăm persoanele care conduc destinele învăţământului, care sunt rezultatele muncii lor ca dascăli, ca educatori, nu doar titlurile lor academice cumpărate la tarabă şi fără legitimitate pedagogică!

– M.S.B. Vă propun să aprofundăm ideea aceasta, pornind chiar de la ultimele Evaluări Naţionale şi de la rezultatele examenului de Bacalaureat!

-V.G. Sunt situaţii alarmante şi destul de îngrijorătoare după Evaluările Naţionale şi după ultimul examen de Bacalaureat, pentru că datele statistice, atât de mult difuzate în mass-media, reflectă rezultatele slabe obținute de către elevii claselor a VIII-a la Evaluările Naționale, mai ales că se discută mereu despre diferențele majore dintre rural și urban. Spre exemplu, testele PISA, rezultatele de la examenul de Bacalaureat, simulările pentru clasele a VII-a sau a XI-a, Evaluările Naționale aplicate claselor a II-a, a IV-a, a VI-a sunt, de regulă, tot atâtea prilejuri ca să observăm aceleași, dar, mereu aceleași probleme, cu note mici și foarte mici, procent ridicat de absenteism, abandon şcolar de amploare, în strânsă legătură cu dezastrul din școlile de la țară!

– M.S.B. Domnule «inspector», dar, Ministerul Educației și Institutul de Științe ale Educației (ISE) vin, an de an, cu propriile analize, concluzii și măsuri, iar, părinții au și ei părerile lor, dintre cele mai diverse, în condiţiile în care profesorii sfârșesc, de regulă, prin a se disculpa și a fi îndrumaţi şi trimiși, mai de voie, mai de nevoie, la alte cursuri de formare profesională! Iar, atunci când se caută cauza crizei din învățămîntul românesc, societatea și Ministerul încearcă să dea vina pe profesori: profesori cu carențe grave în formarea știin­țifică și pedagogică, profesori corupți, profesori absenți, demotivați şi…demotivanţi, iar, la rândul lor, pro­fesorii dau vina pe Minister și pe eterna reformă a educației, pe de o parte, pe părinți și pe elevi, pe de altă parte! Aşadar, nu de puține ori, ambele tabere consideră că, modificări, mai radicale sau mai lejere ale programei școlare sau ale planurilor cadru, ar putea fi parte din soluția problemei!

-V.G. Vedeţi că lumea va fi surprinsă, pentru că la nivel protocolar, eu mă adresez unui fost director de şcoală gimnazială, iar, dumneavoastră, vă adresaţi unui fost inspector şcolar cu munca educativă, aşa că…Dar, să lăsăm acest aspect strict protocolar şi să ne îndreptăm atenţia spre…oiţele noastre! Domnule director, Sorin Mircea Bădescu, dacă urmărim elucubraţiile electorale ale politrucilor de partid, nu contează care sunt aceştia, cred că rezultatele converg într-un unic sens, destul de confuz, pentru că de la Ministerul Educației, s-ar zice că o ducem mai bine ca niciodată, pentru că s-au mai construit câteva corpuri sanitare, deși numărul de toalete insalubre din curțile școlilor este la fel ca anii trecuţi, iar, ca o paranteză, poate unii cititori își mai aduc aminte de copilul de 3 ani care s-a înecat într-o fosă septică școlară, în 2019, deși ne îndoim ca s-a dorit aflarea adevărului, pentru că în ciuda scandalului de atunci, cu ecouri naționale, ştim foarte bine că nimeni nu a fost găsit responsabil, iar, între timp, s-au mai comasat câteva școli, pentru că nu se mai nasc suficienți copii în multe localități din mediul rural, astfel încât să se asigure existența unei unități de învățământ pe o rază de câțiva kilometri! Totodată, s-a început reabilitarea unor școli în această vară, fără să mai conteze că sunt alte unități școlare unde procesul de reabilitare nu s-a încheiat nici după patru-cinci ani, mai ales că școlile în curs de reabilitare, își desfășoară activitatea în multiple centre, dispersate ici-colo, eventual ale unor privați, în felul acesta, chiar statul plătind chirii lunare timp de câțiva ani, egale cu costul construirii unei noi școli, deși, ele aveau termen de finalizare în 2022 sau 2023!! Pentru că s-au mai înghesuit câteva creșe într-o grădiniță şi în general, se întâmplă ceea ce deja știam din practică! Deci, nu are loc ceea ce ne-am dori cu toți, deși bănuiesc că acest impersonal «toţi» face o trimitere insidioasă la…«tonţi», fiind vorba despre o exagerare retorică, deoarece interesul comun este un concept irelevant în România! Pentru că unii, chiar nu-și doresc îmbunătățirea sistemului de învățământ, iar acei «unii» sunt plasaţi pe criterii politicianiste, direct în departamentele ministeriale!

– M.S.B. Personal, consider că recenta idee, susținută de către prefectul municipiului București, de a se aplica «teste antidrog» în orice unitate de învățământ, vine ca urmare a unor nereguli care erodează de mult timp credibilitatea autorităților române şi a instituţiilor şcolare! Se știe despre consumul de droguri ușoare, și nu numai, în colegiile naționale și liceele tehnologice și profesionale, de ani buni, iar, parcurile din apropierea unităţilor de învăţământ sunt înțesate la ore matinale sau seara de tineri care ascultă muzică zgomotoasă, vorbesc într-un limbaj vulgar, râd iresponsabil, se distrează până la ore târzii și… fumează «iarbă», aşa cum se spune într-un argou devenit deja limbaj cotidian, în timp ce poliția vine, constată situaţia, îi verifică, îi duce pe câțiva, cei mai agresivi și scandalagii, la dezintoxicare, și apoi li se dă drumul, fără verificări suplimentare concludente. Pentru că tinerii nu comercializează, ci, doar consumă, ceea ce nu se pedepsește prin lege, iar, prin acest lucru, este «servită» siguranța care se oferă părinților, de către agenţii Ministerului de Interne.

-V.G. Domnule director Bădescu, testarea antidrog este o jalnică fumigenă în plin an electoral, iar, presupunând că ar avea loc testarea, fără să ni se spună în ce condiții și căror elevi trebuie aplicată, încercăm să testăm chiar și elevii de clasa a V-a sau de la învățământul primar, deoarece, dacă adolescenții se pot abține câteva săptămâni de la consumul de droguri, până când trece perioada de verificare agitată și «heirupismul…de salvamontişti», timpul trece şi toate se şterg! Presupunem că nu vom începe să aplicăm filtre antidrog în fiecare săptămână în toate școlile din România, pentru că asta ar fi o babilonie care ar depăși-o pe cea a testelor «Covid» de acum câțiva ani! Chiar suspiciunea de vinovăție, deja dovedită de către autoritățile statului în raport cu tinerii minori, se leagă de un sentiment de culpabilitate nerecunoscută în mod real! Iar, dacă avem cunoștință de răspândirea consumului de substanțe psihoactive, drept dovadă, știm unde și când elevii fumează în cursul zilei, ne întrebăm, de ce nu s-au luat măsuri până acum, de ce nu s-a procedat din timp la eliminarea problemelor consumului de droguri? Pentru că mijloacele adecvate și voința necesară lipsesc până în acest moment, dincolo de perdeaua de fum a politicianismului de faţadă şi a politrucului care face pe…grijuliul, numai pentru a răspunde formal ştirilor din presă! (VA URMA)

Profesor Mircea Sorin BĂDESCU,

Strâmba-Jiu, Turceni