Destinul e fragil (reflecţii)

* Confuzii – idei care nu-şi găsesc umbra.

* Când eşti disperat, caracterul tău tremură să nu-l pierzi.

* Am observat cu tristeţe că, uneori, zgârciţii au noroc la bani. Să fie oare vorba de un zeu al zgârciţilor?

* Am stat pe gânduri toată viaţa. Gândurile au îmbătrânit înaintea mea.

* X, din laşitate, joacă atât de bine rolul omului bun!

* O clipă pierdută nu este o clipă ratată. O clipă pierdută se regenerează.

* Josnicia lui X are personalitate; nu se coboară la nivelul omului de caracter.

* Adevărata ratare este atunci când îţi faci un piedestal în fiinţa ta şi nu-l poţi atinge.

* Ratarea este o realizare imperfectă.

* Ochii lăuntrici nu orbesc niciodată.

* Posteritatea – o utopie daimonică.

* În toate femeile există o Xantippa, dar depinde la fiecare de dozaj.

* De la un timp, mă defineşte setea de imperfecţiune.

* Să fii infatuat şi faţă de umbra ta este o dovadă de paranoia.

* Nu forţaţi destinul! Destinul e fragil, cedează vanităţilor.

* Marile spirite au case cu vedere la Lună.

George Drăghescu