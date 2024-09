Demersul „istoric” al liberalilor, catastrofal pentru mineri și energeticieni

PNL-iștii recunosc că noua lege a pensiilor, pe care și-au asumat-o ca fiind „un demers istoric” și eminamente liberal – așa cum a întărit șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, la mijlocul lui august – i-a dezavantajat clar pe cei care au lucrat în condiții speciale, în acest caz pe mineri și energeticieni, dar și pe nevăzători. Dar, iată că, acum, fiind o perioadă electorală, PNL-iștii încearcă să dreagă busuiocul. Nu că ar fi o idee rea, însă mai trebuie ca la această idee să participe și PSD, Ministerul Muncii fiind în ograda social-democraților, minister la fel de vinovat de balamucul produs în ultimele săptămâni din cauza noii legi a pensiilor.

Așa se face că, înțelegând perfect ce s-a întâmplat cu pensiile celor care au lucrat în condiții speciale, nefiind vorba numai despre foști salariați din minerit și energie, unul dintre parlamentarii de la PNL va depune un proiect de modificare, în sensul că situația celor menționați mai sus trebuie clarificată.

Înghețarea pensiilor recalculate în minus, „discriminare și inechitate”

Este vorba despre un proiect de lege pentru persoanele cu dizabilități și cele care au avut grupă de muncă, al cărui inițiator este deputatul PNL Florin Roman.

„Având în vedere că pentru persoanele prevăzute la art. 28, alin. (1) din Legea 360 din 2023 privind sistemul public de pensii, stagiul complet de cotizare, la data ieșirii acestora în pensie, a fost mai mic de 25 de ani, respectiv 15, 17 și 20 de ani, iar prin noua lege este instituit ca stagiu mediu de cotizare luat în calcul la determinarea drepturilor cuvenite acestor persoane o perioadă de 25 de ani (art. 84 aliniat (1)), pentru aceste categorii de pensionari a rezultat o pensie recalculată mai mică decât cea aflată în plată, iar majorarea acesteia potrivit dispozițiilor art. 84 alin. (3)-(7), ar fi posibilă doar după circa 3-5 ani, până atunci rămânând la nivelul aflat în plată înainte de recalculare, în condițiile în care ceilalți beneficiari de pensii ar beneficia anual de majorările instituite prin noua lege.

Înghețarea lor la nivelul actual pentru o perioadă de 3-4 ani înseamnă că cei afectați nu vor beneficia de prevederile noii legi care spune că valoarea punctului de referință se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică. Pensionarii vor trebui să facă față inflației și majorărilor de prețuri cu banii pe care îi primesc acum, situație care creează noi discriminări și inechități”, este notat în expunerea de motive.

O scădere a pensiei cu 6.000 de lei

Parlamentarul de la PNL a menționat că a avut în audiență mai mulți mineri, iar unul dintre ei a avut o scădere la pensie de 6.000 de lei în urma recalculării pensiilor, după ce a lucrat 23 de ani în subteran.

„Legea, la momentul respectiv, spunea că vă puteți pensiona nu la 25 de ani, cum se calculează acum punctul de referință, ci la 15, 17, 19, 20 de ani. În condițiile în care au avut salariile mai mari, ei au și contribuit cu 30% mai mult. Propunerea noastră vine să rezolve această problemă, în sensul că atunci când calculezi punctul de referință, trebuie să o faci pentru acei oameni la condițiile de atunci din lege, pentru că nu e vina lor că ulterior legile s-au tot schimbat.

De aici le apare această scădere, întrucât punctul de referință nu era așa – 25 de ani stagiul de cotizare – ci la 19 sau 20 de ani în condițiile în care au contribuit mai mult. Propunerea noastră este ca punctul de referință să fie calculat la ceea ce spunea legea la momentul respectiv, să fie de 20 ani, dacă așa s-a pensionat atunci, pentru că așa i-a permis legea, pentru că era beneficiar de grupă de muncă”, a afirmat acesta.

„Principalul obiectiv al Legii 360 din 2023 a fost eliminarea inechităților și discriminărilor din sistemul public de pensii. Din păcate, noua legea a creat noi discriminări care afectează peste 800.000 de pensionari, oameni care au muncit în condiții extrem de grele de muncă. Pentru a asigura eliminarea unei mari inechități create, se impune includerea unităților de prospecțiuni și explorări geologice în categoria locurilor de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa 1 de muncă, prin modificarea art. 28, alin. (1). Această inechitate a existat în legislația anterioară, fiind eliminată prin adoptarea OUG nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Persoanele care au desfășurat activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice trebuie să beneficieze și ele de o pensie pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani realizat în aceste activități.Scopul este acela de a elimina inechitățile existente între categorii de pensionari care au desfășurat activități în aceleași condiții și medii, iar la determinarea punctajului mediu anual au fost utilizate stagii complete de cotizare diferite, în funcție de legislația în vigoare la data înscrierii la pensie”, se mai arată în expunerea de motive.

Ce a spus șeful Casei de Pensii, marcant membru PNL

Cum era anunțată această lege, bună pentru majoritatea, dar catastrofală pentru 200.000 de oameni, arată Daniel Baciu în următoarea declarație: „Actuala reformă a sistemului de pensii, începută de Partidul Național Liberal în 2021, este, așadar, un demers istoric”, declară Baciu. „Așa cum am declarat, prin această lege profund liberală, am vrut să răsplătim munca de o viață a românilor, respectând principiul contributivității, prelungirea vieții active, asigurând sustenabilitatea sistemului public de pensii, pe termen mediu și lung. În acest sens, am introdus punctele de stabilitate, o noutate în această lege, care oferă venituri în plus românilor”, afirma, în august, Daniel Baciu.

Liderul PSD Gorj: Sunt mii de inițiative, care mai de care mai populiste

Ideea modificării noii legi nu e privită cu ochi buni de către partenerii de guvernare, adică de PSD: „Sunt niște jocuri de imagine pe care le fac anumite personaje. Și acum, fiind și o perioadă în care se vor face listele pentru alegerile parlamentare, vor apărea tot felul de personaje, care mai de care mai vocale, dar în spate sunt doar niște fumigene, pentru că orice inițiativă durează. Tu poți să faci, ca parlamentar, orice inițiativă dorești, dar asta, ca să se transforme în lege, îți trebuie acordul majorității, să fie susținută, votată… Gândiți-vă că poate sunt mii de inițiative, care mai de care mai populiste, dar care nu au în spate o susținere și o finalitate. Legea se poate modifica, în sensul în care se pune la masă, se obține un acord din partea majorității parlamentare, sau, în cazul de față, printr-o Ordonanță a Guvernului, dar care ordonanță va ajunge tot în Parlament și va trebui susținută. Eu cred că tot timpul Guvernul a sprijinit această categorie, noi am participat la numeroase discuții cu sindicatele, cu miniștri, pentru că e vorba despre județul nostru și despre o unitate, CEO, vitală pentru noi. Mai mult, premierul Ciolacu i-a și transmis ministrului Energiei, Sebastian Burduja, de a merge la Comisia Europeană pentru decalarea termenelor din programul de restructurare…”, a spus deputatul Mihai Weber.

M.C.H.