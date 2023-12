Decizie în dosarul ,,Masa caldă”: foști și actuali șefi din CEO, obligați să plătească sume colosale companiei!

Tribunalul Gorj a pronunțat, marți, o primă soluție în dosarul ,,Masa caldă”, în care șefi ai exploatărilor miniere, ai fostului EMC Motru și din fosta SNLO, precum și patronul fostei societăți Cazare Cantine Motru, au fost judecați pentru că, în urmă cu mai bine de un deceniu, ar fi decontat, ilegal, meniuri pregătite pentru mineri, iar în realitate, masa caldă a ortacilor a ajuns la chefurile unor șefi din mineritul motrean și nu numai, precum și la anumiți politicieni, presupusul prejudiciu din dosar fiind estimat la circa 2,8 milioane de lei. Judecătorii au constatat intervenită prescripția răspunderii penale, în contextul în care dosarul a fost retrimis de două ori procurorilor pentru completarea urmăririi penale sau neregularități în ceea ce privește descrierea faptelor, însă i-au obligat pe cei 12 foși șefi din minerit la plata unor sume colosale către Complexul Energetic Oltenia.

Au scăpat de condamnări…

Magistrații Tribunalului Gorj au decis încetarea procesului penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale privind următorii: Vasile Râbu, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată (20 acte materiale); Vasile Crețan, pentru delapidare (10 acte materiale); Ion Dondera, pentru delapidare (47 acte materiale); Constantin Bojincă, pentru delapidare (47 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (43 acte materiale); Sebastian Năstasie, pentru delapidare (50 acte materiale), şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (40 acte materiale); Mircea Mezinca, pentru delapidare (27 acte materiale); Ion Ghiga, pentru delapidare (16 acte materiale); Florentin Gheorghescu, pentru delapidare (38 acte materiale); Nicolae Stelescu, pentru delapidare (43 acte materiale), şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (29 acte materiale); Ioan Sorin Iovan, pentru delapidare (31 acte materiale); Liviu Giuranu, pentru delapidare (47 acte materiale), şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (41 acte materiale), Valentin Tatomir, pentru delapidare (10 acte materiale); Nicolae Giuran, pentru delapidare (40 acte materiale); Virgil Mihăilă, pentru delapidare (14 acte materiale); Marian Olaru, pentru delapidare (36 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (29 acte materiale), Fănel Ciocan, pentru delapidare (41 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (39 acte materiale); Gheorghe Popescu, pentru delapidare (7 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (7 acte materiale); Alexandru Ciorecan, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave (147 acte materiale); Ana Marinela Căciulan (fostă Drăghici), pentru complicitate la delapidare în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave (147 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată (143 acte materiale).

Judecătorii au încetat procesul penal și împotriva societății Cazare Cantine Motru SA tot ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale.

…dar nu și de prejudiciu

Completul de judecată a admis însă acţiunea civilă, în contextul în care CEO s-a declarat parte civilă încă de la constituirea dosarului, demarat, practic, în urma unei verificări a Corpului de Control al companiei. Astfel, judecătorii i-au obligat pe foștii șefi ai mineritului motrean la plata următoarelor sume: Ghiga Ion la 280.115 de lei cu TVA; Giuranu Liviu la 1.214.856 de lei cu TVA; Bojincă Constantin la 1.184.535 de lei cu TVA; Iovan Sorin Ioan, la 797.048 de lei cu TVA; Creţan Vasile la 312.431 de lei cu TVA; Dondera Ion la 1.044.891 de lei cu TVA (512.636 de lei – Cariera Lupoaia, 532.254 de lei – Cariera Roşiuţa); Mezinca Mircea la 490.911 de lei cu TVA (224.940 de lei – Cariera Lupoaia, 265.971 de lei – Cariera Roşiuţa); Râbu Vasile la 563.264 de lei cu TVA (312.431 de lei – Cariera Lupoaia, 250.832 de lei – Cariera Roşiuţa); Năstasie Sebastian la 1.308.046 de lei cu TVA; Gheorghescu Florentin Nicu la 992.784 de lei cu TVA; Stelescu Nicolae la 1.193.948 de lei cu TVA; Ciocan Fănel la 158.594 de lei cu TVA; Giuran Nicolae la 151.662 de lei cu TVA; Mihăilă Virgil la 48.754 de lei cu TVA; Olaru Marian la 145.904 de lei cu TVA; Popescu Gheorghe la 27.685 de lei cu TVA; Tatomir Valentin la 39.300 de lei cu TVA; SC Cazare Cantine SA la 2.710.746 de lei cu TVA (1.187.567 de lei cu TVA – Cariera Lupoaia, 1.328.519 de lei cu TVA – Cariera Roşiuţa, 194.658 de lei – E.L.C.F.U. Motru); Căciulan Marinela Ana la 2.710.746 de lei cu TVA; Ciorecan Alexandru la 2.710.746 de lei cu TVA.

Trebuie amintit că…

…dosarul „Masa caldă” a fost deschis în urma unui raport al Corpului de Control al Complexului Energetic Oltenia, care a scos la iveală faptul că, în perioada ianuarie 2009 – aprilie 2013, la exploatările miniere din subordinea fostei EMC Motru au fost decontate, în plus, circa 300.000 de porții de mâncare. Beneficiar al decontărilor a fost firma Cazare Cantine Motru SA, patronată de omul de afaceri Alexandru Ciorecan.

La momentul declanșării anchetei 24 de foști și actuali, la acea vreme, șefi ai carierelor de lignit și ai fostei EMC au fost vizați de procurori, iar o parte din averile și conturile acestora au fost puse sub sechestru.

Dosarul a ajuns în instanță, abia la jumătatea lui 2016 și după aproape un an și jumătate, judecătorii au decis restituirea acestuia la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu pentru completarea cercetărilor. Abia în noiembrie 2020 procurorii au reușit retrimiterea în judecată a cauzei, numai că, între timp, din cei 24 de inculpați au rămas doar 19.

Claudiu Matei