Decizie de renumărare a voturilor la o secție din Târgu Jiu

Biroul Electoral de Circumscripție Târgu Jiu a hotărât renumărarea voturilor din secția numărul 6. Decizia a fost luată după analizarea unei contestații și vizează voturile pentru președinția Consiliului Județean și pentru lista de consilieri județeni.

Tirul în care se află voturile a fost desigilat pentru ca acestea să fie verificate și renumărate. La procedură au participat membrii desemnați în circumscripție și reprezentanții partidelor politice. Alte contestații, ce vizează presupuse fraude electorale, au fost înaintate la Biroul Electoral Central, care are competență să soluționeze astfel de solicitări.

,,Voturile de la toate secțiile de pe raza județului Gorj, sunt depozitate în 2 tiruri staționate în proximitatea BEJ Gorj, conform hotărârii acestuia. Acestea sunt sub paza permanentă a IJJ Gorj, fiind montat și un perimetru de siguranță din panouri metalice. În urma contestațiilor, BEJ a hotărât renumărarea voturilor de la Secția 6 Târgu Jiu. Membrii BEJ și din cadrul secției de votare au urcat în camion, au căutat sacii vizați și i-au ridicat în vederea renumărării, fiind conduși sub pază la locația renumărării”, a comunicat Jandarmeria Gorj.

M.C.H.