Debutează a treia ediție a Festivalului ”Vatra” de la Polovragi

Polovragiul devine în perioada 6-8 septembrie 2024 epicentrul teatrului amator, găzduind cea de-a treia ediție a Festivalului „Vatra”. Organizat de către Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, cu sprijinul Consiliului Județean Gorj și al UAT Polovragi, evenimentul promite trei zile intense, dedicate pasiunii pentru teatru și exprimării artistice.

Festivalul ”Vatra” va reuni pe scena din Poiana Mănăstirii Polovragi trupe din Cluj, Vâlcea, Botoșani, Gorj, dar și din străinătate, cu participarea specială a Trupei ”Vatra” din Torino. Ediția din acest an aduce în fața publicului un program variat, structurat pe trei secțiuni principale: Teatru cu tematică antică – având ca subiect legenda Peșterii lui Zamolxis; Teatru folcloric/teatru religios – Adam și Eva, Irozii, Vicleniile etc.; Teatru istoric – piese din dramaturgia românească, adaptări spectacole cu scenarii originale, având ca subiect mari personalități ale istoriei naționale: Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu etc.

Concursul ”Vatra” se va desfășura conform următorului program:

●Vineri, 6 septembrie 2024, ora 18:00 – Deschiderea festivalului de către trupa Vatra Dacică din Polovragi prin prezentarea a două momente teatrale: Piatra din casă și Vraja ielelor;

●Sâmbătă, 7 septembrie 2024, între orele 10:00-14:00 – concursul;

●Duminică, 8 septembrie 2024, ora 09:00 – prezentarea piesei ”Împrăștiind veștile” de către trupa Vatra Dacică din Polovragi, iar de la ora 9:30 – festivitatea de premiere.

”Spectacolele vor fi evaluate de un juriu profesionist care, prin valoare și competență, vor garanta corectitudinea clasamentului, după următoarele criterii: interpretare, regie, scenografie și costume, mișcare scenică, impresie artistică, originalitate, transmitere a mesajului. În completarea concursului, festivalul va oferi și proiecții de film în aer liber. Așadar, vineri și sâmbătă, începând cu ora 21:00, cinefilii vor putea viziona un film istoric, respectiv un film de animație, alegerea ideală pentru a petrece un ultim weekend înainte de începerea anului școlar. Scopul festivalului nostru este de a susține și de a promova teatrul pentru amatori din România, ca formă de manifestare artistică, mijloc de formare şi dezvoltare personală. Toate evenimentele din cadrul Festivalului de Teatru pentru Amatori ”Vatra” se vor desfășura în Poiana Mănăstirii, punct Salvamont, un loc deosebit care va adăuga o notă specială atmosferei festivalului”, a transmis conducerea Școlii Populare de Arte Târgu Jiu, principalul organizator al evenimentului.

