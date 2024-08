Debut în forță în Liga Elitelor pentru Juniorii U13 CSM Târgu Jiu

Juniorii lui Cătălin Trofin au început cu dreptul meciurile din Liga Elitelor U13. Pe sinteticul din Complexul Sportiv, juniorii U13 CSM Târgu Jiu, au făcut un meci excelent duminică, cu multe goluri înscrise și alte faze de poartă. Jucătorii de la LPS nu au putut face față apetitului pentru gol al juniorilor CSM Târgu Jiu, care au dominat categoric meciul. Cătălin Trofin și-a felicitat băieții pentru debutul excelent de campionat.

,,Un joc la discreția noastră. Adversarul nu ne-a pus nicio problemă. Felicit copiii pentru jocul practicat. Chiar dacă meciul a fost unul mai ușor, noi am încercat să punem în practică ce am lucrat la antrenamente. Am avut multe faze de poartă, din care am reușit să și înscriem multe goluri”, a declarat Cătălin Trofin, antrenor U14 CSM Târgu Jiu

Pentru CSM Târgu Jiu au marcat: Alexandru Neferu 7g, Yanis Avramescu 5g, Ianis Fîciu 3g, Sebastian Stoenescu 3g, Raul Grindeanu 2g, Denis Rîcu 2g, Andrei Dinu 2g, Denis Ciulavu 1g, Mattia Iordaichie 1g, Mauritzyo Pană 1g.

În etapa a 2-a, CSM Târgu Jiu va sta. Următorul meci al juniorilor U13 CSM Târgu Jiu este în etapa 3-a, pe teren propriu, contra ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu, meci programat pe 25 august. Juniorii U14 CSM Târgu Jiu fac parte din Seria a 9-a, din care mai fac parte CSS Craiova, CSS Drobeta Turnu Severin, CSJ Ştiinţa U Craiova, ACS Luceafărul Drobeta Turnu Severin, CS Academia de Fotbal Gică Popescu, Universitatea Craiova, LPS Târgu Jiu și ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

Lot CSM TG JIU U13 (2012): Anghel Iulian Mihnea, Avramescu Yanis Daniel, Belgiu Eduard Andrei, Cernătoiu Amir Alexandru, Ciulavu Denis Viorel, Cinciulescu Codrin, Coverca Jayden, Chirtibuși Laurențiu, Dinu Andrei Cristian, Dănescu Fabian Gabriel, Dobre Rareș Andrei, Fîciu Ianis Roberto, Grindeanu Raul Ștefan, Iordache Mihai Darius, Iordaiche Mattia, Iriza Albert Constantin, Luță Rareș Nikolas, Neamțu David Ștefan, Neferu Alexandru Daniel, Nicolcescu Sebastian George, Pană Constantin Mauritzyo, Rîcu Nicolas Denis, Schinteie Casian Nicolae, Stoenescu Sebastian Gabriel, Țacu Robert Ștefan, Voicu Patrick Bogdan.

