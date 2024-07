Debut greu pentru olteni. Craiova începe campionatul la Sibiu

Universitatea Craiova debutează, în această seară, în noul sezon al Superligii. Formația lui Constantin Gâlcă joacă în prima rundă din campionat la Sibiu. Meciul cu FC Hermannstadt începe la ora 21.30. Antrenorul oltenilor, Costel Gâlcă, nu se poate baza pe Nicuşor Bancu şi Anzor Mekvabishvili, învoiţi după ce au participat la Euro, Vladimir Screciu, accidentat, în timp ce Jovan Markovic şi Ştefan Baiaram sunt incerţi. Alături de Alexandru Crețu, principalul formației din Bănie a prefațat jocul din runda inaugurală.

„Nu va fi un meci uşor pentru noi cu Hermannstadt, având în vedere timpul scurt pe care l-am avut la dispoziţie, dar sper să gestionăm foarte bine momentele de joc, să fim pragmatici şi să venim cu cele trei puncte. Fiind foarte cald, antrenamentele au fost foarte grele pentru băieţi de când am revenit acasă, după stagiul din Austria. Hermannstadt este o echipă foarte bine organizată, care gestionează foarte bine momentele de joc, alternează presingul avansat cu organizarea rapidă pe faza defensivă şi speculează foarte bine acţiunile de atac. Am avut ceva probleme medicale în lot în pregătiri, dar acum stăm bine, sper să pun în teren cei mai în formă jucători. Sper să avem un randament foarte bun, pentru că avem nevoie de aceste puncte, să începem bine campionatul. E posibil să avem parte şi de debuturi, ţinând cont că avem jucători noi în lot. Comparativ cu anul trecut, o să fie un campionat mult mai competitiv şi sper ca fotbalul românesc să aibă de câştigat şi jucătorii care merg la echipele naţionale să fie la un nivel cât mai bun”, a declarat Costel Gâlcă. Deși meciul se dispută seara, temperaturile ridicate le-au dat bătăi de cap jucătorilor în această săptămână. Aproape toata țara va fi sub cod roșu de caniculă în weekend.

„Începe campionatul, mergem la Sibiu cu gânduri pozitive, ştim că şi în campionatul trecut am întâlnit acolo o echipă bună, cu mulţi jucători care au multe meciuri în Liga I, sunt o echipă omogenă, care lucrează de mult timp cu antrenorul şi cred că va fi un duel tare. Avem un program încărcat la început de sezon, dar cred că suntem pregătiţi să facem faţă meciurilor cu brio. Diferenţa de temperatură este foarte mare faţă de Austria, dar ne-am adaptat, facem antrenamente seara, la ora jocului şi cred că ne vom adapta şi la meci. Cât timp vorbim despre Universitatea Craiova, e clar că obiectivele rămân acolo sus”, a spus Alexandru Creţu. Gregorio Sierra (Burgos), Luis Paradela (Deportivo Saprissa), Takuto Oshima (Cracovia), Carlos Mora (Alajuelense) și Silviu Lung jr. (Poli Iași) sunt fotbaliștii care au ajuns în această vară în Bănie.

Cătălin Pasăre