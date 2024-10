Debut dificil pentru echipa de baschet

A venit ora debutului și pentru baschetbaliștii de la CSM Târgu Jiu. Trupa gorjeană are meci duminică, în prima etapă a Ligii 1 cu CS Universitatea Cluj Napoca. Meciul se joacă începând cu ora 12.00. Antrenorul Giannis Damalis este satisfăcut că are tot lotul de dispoziție și spune că este mulțumit și de programul de pregătire din această toamnă. El a subliniat importanța unui debut cu dreptul. ,,Suntem pregătiți, am avut opt săptămâni de antrenamente, toată lumea este ok și suntem gata pentru primul meci. Nu aș fi dorit mai multe amicale, trebuia să avem unul în plus, dar s-a amânat, cu Vâlcea. Mi-ar fi plăcut să jucăm și acel meci, dar e ok. Întâlnim o echipă bună, care anul trecut a jucat în Final 4-ul de promovare. Probabil este una dintre cele mai bune echipe din grupă. Jucăm în deplasare, dar trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi ca să câștigăm meciul. Ar fi important să începem cu o victorie, un succes îți dă moral, devenim caractere mai puternice și echipa aceasta este făcută să câștige”, a declarat principalul grec. Khydarius Smith este la prima experiență în afara țării natale și este încrezător că va face parte dintr-un proiect de succes. Totuși, extrema de forță a gorjenilor spune că este nevoie de multă muncă pentru a progresa.

,,Este primul sezon pentru mine în afara Statelor Unite, m-am adaptat foarte bine în aceste săptămâni. Lucrez la toate detaliile alături de colegii mei și staff pentru acest prim meci. Vrem să pregătim din ce în ce mai bine toate jocurile și mergem să câștigăm. Este o provocare ca echipa să revină în prima divizie, un proces lung pe care trebuie să-l urmăm. Trebuie să ne îmbunătățim jocul în fiecare zi și să avem încredere până la final.

Mă consider un jucător exploziv, căruia îi place să aducă multă energie în joc. Sunt muncitor, în fiecare zi sunt în sala de forță și o să încerc să dau totul pentru echipă. Un succes în primul meci al sezonului ar fi foarte important pentru moralul nostru, mai ales că jucăm în deplasare”, a declarat americanul. CSM Târgu Jiu și-a stabilit ca obiectiv intermediar să încheie Grupa C în primele două locuri, care duc în faza a doua a competiției. CSM CSU 2 Oradea BC, CSU 2 Sibiu, CSJ Ploiești, CSU Craiova, CSU Cluj Napoca, CS Universitar Târgu Mureș și CSS VSK Gheorgheni sunt adversarii din această etapă a campionatului.

Cătălin Pasăre