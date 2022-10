Debut cu victorie pentru Mario Găman: Obiectivul este evitarea retrogradării

Gilortul Târgu Cărbunești s-a orientat rapid după ce l-a pierdut pe antrenorul Alex Stoica și a semnat un contract cu fostul tehnician al Pandurilor, Mario Găman. Cel dintâi îl va avea secund pe Dan Staicu, alături de care a format echipă și în precedentele mandate de principal. De altfel, cei doi antrenori vor rămâne și la CSM Târgu Jiu, acesta fiind motivul pentru care au refuzat mai multe oferte de a pleca din Gorj în această vară. În cele din urmă, s-au întors la Gilortul. ,,Am refuzat orice discuție până în iarnă, deși am fost contactați de echipe de Liga 2 și Liga 3, pentru că am decis ca prioritari să fie copiii. Proiectul de la CSM se prevede un proiect minunat, care a început foarte bine. Directorul Robert Bălăeț a reușit să strângă un grup foarte bun de antrenori și sperăm să avem cât mai multe grupe și cât mai mulți copii. Am fost indeciși, dar după mai multe discuții cu conducerea clubului, am zis că avem timp să ne ocupăm și de Gilortul. Obiectivul este evitarea retrogradării, dar noi ne dorim cât mai multe puncte, cât mai multe victorii”, a precizat Găman. Noul antrenor l-a felicitat pe predecesorul său, Alex Stoica, despre care a declarat că este un profesionist. De altfel, tehnicianul doljean a reușit patru succese în primele cinci jocuri. ,,Este o echipă tânără, cu mulți juniori, dar și trei-patru fotbaliști cu experiență. Sperăm să avem același parcurs de până acum. Vreau să-l felicit pe Alex Stoica pentru munca pe care a făcut-o până acum la Gilortul. Este un profesionist desăvârșit și îi urez baftă multă în proiectele pe care le are în continuare”. Mario Găman a debutat, vineri, cu un succes în derbiul gorjean al Seriei 7. Formația sa a trecut de Viitorul 2, cealaltă reprezentantă a județului în Liga 3. Pentru gazde au punctat Dragoș Săulescu (37′) și Bogdan Dănăricu (48′ – penalty), iar Andrei Istrate (63′) a adus golul vizitatorilor. Găman a vorbit despre prima victorie, dar și despre cum arată seria față de perioadă în care antrena Pandurii. ,,La prima vedere păream favoriți, dar a fost un meci echilibrat. Per total, am avut mai multe ocazii și, după aspectul jocului, rezultatul este meritat. Cred că seria este puțin mai slăbuță decât anul trecut. A plecat Reșița, care era o echipă foarte puternică, iar celelalte formații s-au subțiat, din toate punctele de vedere. Este o serie echilibrată, cu Deva și Filiași favorite. Şi Jiul Petroșani s-a întărit. Au reușit să aducă 3-4 fotbaliști străini cu experiență, inclusiv pe Sean Aerts, care a fost la Pandurii. Au investit un pic în aria de selecție și este o pretendentă la primele trei locuri”, a precizat Găman. Etapa viitoare, Gilortul se va deplasa la Reșița, acolo unde va întâlni Progresul Ezeriș.

Gilortul – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2-1 (1-0)

Au marcat: Dragoș Săulescu (37′), Bogdan Dănăricu (48′ – penalty)/Andrei Istrate (63′).

Cartonașe galbene: Dogaru, Gîlcescu/Geantă, Grecu, Buțurcă, Geană.

Gilortul: Oprița – Dogaru, Gheorghe, Marina, Bărănescu (66′ Croitoru) – Oprișa (cpt), Dănăricu (66′ Boboc), Ciutică – Săulescu, Gîlcescu (85′ Cornicioiu), Bucur (85′ Căldăraru). Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Cocioabă, Calotă, Lazăr, Pobirci. Antrenori: Mario Găman, Dan Staicu.

Viitorul: Geantă (cpt) – Grecu, Murgu, Rotar (46′ D. Pirici), Afrim (76′ Pițian)– Geană (85′ R. Pirici), Buțurcă (62′ Pușerea), Lipianu (46′ Bălă) – Chelariu, Istrate, Rasoveanu. Rezervă neutilizată: Rovența. Antrenori: Constantin Andriucă și Cristi Priescu.