Debut cu gol la 16 ani

CSM Târgu Jiu a trecut fără emoții de AS 7 Noiembrie Costești, 11-0, în etapa a zecea a Ligii 4. Meciul de pe ,,Constantina Diță” a stat în echilibru o jumătate de oră, dar gazdele s-au descătușat după reușita lui Albert Cărămidaru. A urmat încă un gol al celui care a deschis scorul, iar până în pauză s-a făcut 6-0. Tinerii lui Mario Găman și-au continuat recitalul și în partea secundă, când au înscris de alte cinci ori. Bebeto Lupuleț a dat patru goluri, Tudor Pătrășcoiu două, iar Ovidiu Rasoveanu, Andrei Trancău și Robert Ciocea câte unul. Ultimul este cel mai tânăr marcator al echipei de seniori. În vârstă de 16 ani, Ciocea a avut parte de un debut de vis. A intrat în a doua repriză, a marcat, iar numele i-a fost scandat de spectatori. ,,Sunt foarte fericit că am marcat la debut, pe teren propriu. A fost un joc frumos, am intrat la pauză, și sunt foarte fericit că am prins minute la echipa mare. Încerc să dau totul și la juniori, la under 17. M-au încercat sentimente de bucurie atunci când lumea mi-a strigat numele, e prima oară când joc cu un public atât de numeros. Am avut emoții foarte mari, dar, pe zi ce trece, trebuie să trecem de aceste emoții și să mergem înainte. Cu muncă, cu entuziasm, eu cred că voi face față la echipa mare”, a declarat Ciocea după meci. Cu zece victorii consecutive, antrenorul Mario Găman nu putea fi nemulțumit. El speră ca tinerii jucători pe care îi are în lot să fie tot mai dornici de afirmare.

,,Îi simțim că își doresc foarte mult să joace, să arate că ne putem baza pe ei în viitor. Sunt aspecte pozitive, aspecte care ne ajută să creștem. Puteau să fie și mai mulți, dar din păcate am avut patru copii care s-au lovit în zilele premergătoare jocului. Din nefericire, ni s-a mai accidentat un băiat foarte rău, Detculescu, are fractură de claviculă din câte am înțeles. Sperăm să-i recuperăm cât mai repede pe toți, să-i avem în anturajul nostru, pentru că sunt copii cu potențial, copii pe care ne putem baza în viitor. A fost o partidă la îndemâna noastră, o victorie clară, iar diferența de valoare s-a văzut. Băieții au jucat, din toate punctele vedere, excelent. Un spectacol și pentru public, care, neașteptat, a venit în număr foarte mare, ținând cont că s-a jucat miercuri”, a precizat Găman. CSM rămâne lider după runda cu numărul 10. Negomir și Țînțăreni urmează în clasament, iar Jiul este neînvinsă.

CSM Târgu Jiu: Ionuț Buță – Robert Stancu(min. 46 Mihăiță Miculicean), Lucian Marina(min. 46 Ionuț Purdescu), Sebi Popescu(min 46 Elis Detculescu), Eduard Trăistaru – Albert Cărămidaru, Mario Țambu, Albert Filip, Ovidiu Rasoveanu(min.46 Robert Ciocea), Tudor Pătrășcoiu – Bebeto Lupuleț(min.54 Andrei Trancău). Pe banca de rezevere au mai fost: Alexandru Oprița, Fabian Bărănescu, Alexandru Lăpădat, Daniel Ciortan. Antrenor principal: Mario Găman. Antrenor secund: Dan Staicu. Antrenor secund: Sorin Vintilescu. Antrenor secund: Florin Popete. Antrenor cu portarii: Darin Hîrsu. Maseur: Titi Balaci. Delegat: Cristi Mihuț.

Liga 4, Etapa 10

CS Internațional Bălești 2 – 1 CS Parângul Bumbești-Jiu

CS Știința Drăguțești 0 – 1 CS Petrolul Bustuchin

CSO Tismana 3 – 2 CS Gilortul 2 Tg Cărbunești

CSO Turceni 0 – 1 FC Petrolul Țicleni

CS Minerul Mătăsari 3 – 1 AS Jupânești

CSC Negomir 5 – 1 CS Vulturii 2 Fărcășești

CS Petrolul Stoina 1 – 4 CS Unirea Țînțăreni

CS Jiul Rovinari 2016 1 – 1 CS Minerul Motru 2008

CSM Târgu Jiu1 1 – 0 AS 7 Noiembrie Costești

Cătălin Pasăre