De ziua Înălțării Domnului, A.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu” a omagiat Eroii Neamului Românesc

Ziua Înălțării Domnului și a Eroilor Neamului în anul 2024 a fost sărbătorită joi, 13 iunie 2024. Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu” a omagiat Eroii Gorjului dar și ai țării, organizând un simpozion la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” și participând la ceremonialurile religioase din mai multe localități ale Județului Gorj. Conform articolului 39 din Legea 379/2003, se instituie Ziua Eroilor ca sărbătoare națională a poporului român în cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, în Ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos.

Comemorarea Zilei Eroilor este o manifestare de suflet a românilor care astfel dovedesc că sunt mândri de trecutul lor, de patrimoniul spiritual național în care își găsește un loc de cinste jertfa eroilor săi, de virtuțile și atașamentul peren pentru valorile care ne fac să stăm cu fruntea sus lângă popoarele civilizate ale Europei și ale întregii planete.

Miercuri, 12 iunie 2024, în amfiteatrul Facultății de Inginerie din Târgu Jiu, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”, în colaborare cu Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, au organizat un simpozion dedicat Eroilor Neamului Românesc.

Delegația A.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu” a fost alcătuită din: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga – președinte, col. (rtr.) Gigi Bușe – secretar executiv, și profesor dr. Ion Mocioi – membru în Biroul Executiv.

De la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” a participat profesorul de istorie Claudiu Mărăcine – președintele Cercului „Cultul Eroilor” și elevii de la clasele: a X-a G, a X-a D, a IX-a D și a V-a A.

Activitatea a constat în prezentarea unui film documentar despre activitatea Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” pentru perpetuarea în conștiința cetățenilor sentimentele de adâncă recunoștință față de eroii și martirii neamului românesc, care s-au jertfit pentru țară și popor și câteva discursuri despre eroismul românesc și comemorarea Eroilor Neamului Românesc, printre care se regăsesc și foarte mulți gorjeni, prezentate de col. Loga Walter, prof. dr. Ion Mocioi și profesor Claudiu Mărăcine.

Joi, 13 iunie 2024, membrii A.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu” au participat la ceremonialurile religioase și militare din mai multe localități ale județului Gorj.

La Monumentul Eroilor de la Pojogeni, ce aparține de orașul Târgu Cărbunești, delegația Filialei Gorj a fost alcătuită din: Col. (rtr.) Gigi Bușe, Lt. col. (rtr.) Ghindă Ovidiu-Gabriel, slt. (rtr.) Lavinia Ghindă, dirg. Viorica Ionescu și ing. Vasile Ionescu. La monumentul așezat la marginea unei pădurici de conifere s-a adunat lume multă. De la elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 „George Uscătescu” și Colegiului Național „Tudor Arghezi” din Târgu-Cărbunești însoțiți de cadre didactice, continuând cu săteni și militari activi cu Drapelul de Luptă al Centrului 105 Comunicații și Tehnologia Informației, militari în rezervă sau în retragere, polițiști și un sobor de preoți. La ora 10 a sosit primarul Dănuț Birău, reales de comunitatea locală, însoțit de câțiva consilieri locali, de Comandantului Garnizoanei Târgu Cărbunești, lt. col. Șerban și de comandantul Poliției. Domnul lt. col. Șerban a primit raportul comandantului și onorul Gărzii de Onoare, a salutat drapelul apoi a luat loc lângă autoritățile locale instalate lângă monument.

După intonarea imnului de stat a fost oficiată slujba religioasă de către un sobor de preoți locali, apoi au urmat alocuțiunile. Domnul col. (rtr.) Breazu Gheorghe, doctor în științe militare, fiu de veteran de război și poet, a vorbit despre persecuția tatălui său și a citit poezia „Rugăciune” compoziție proprie. Domnul primar a mulțumit alegătorilor pentru votul și încrederea acordată și a promis că v-a amenaja mai bine locul din jurul monumentului, care a fost restaurat la începutul mandatului său de primar. Încheierea alocuțiunilor a fost realizată de către domnul lt. col. Șerban D. care a dat citire cuvântului evocator privind semnificația „Zilei Eroilor” din care redau câteva fragmente: „La ceas de mare sărbătoare creștină Înălțarea Domnului și națională Ziua Eroilor îi omagiem pe cei care de-a lungul veacurilor, prin sacrificiul lor, au creat o stare de spirit, un sentiment al eroismului, al patriei și al dăruirii de sine. Eroii poporului român, cu nume cunoscute, dar mai ales necunoscute, unii știuți doar de Dumnezeu, sunt acele personalități care au demonstrat, prin sacrificiul suprem, că pun interesele comunității și ale nației mai presus decât interesele proprii. Astfel, prin acțiunile întreprinse în momentele istorice dificile traversate de poporul român în trăirea sa milenară în acest spațiu binecuvântat de Dumnezeu, au contribuit la continuitatea noastră ca națiune. (…) Cu smerenie, noi cei de astăzi, români de pretutindeni, omagiem pe cei care au apărat și purtat stindardul cauzei române pe toate fronturile și teatrele de operații ale conflagrațiilor mondiale. (…) În acest spirit, și noi militarii, ne aflăm aici pentru a aduce un pios omagiu și a cinsti memoria eroilor neamului românesc care și-au jertfit viața pentru idealurile naționale, pentru neatârnare și apărarea gliei străbune, pentru asigurarea dăruirii ființei noastre naționale.”

A urmat apoi un program artistic susținut de către corul de copii al Școlii Gimnaziale Nr. 1 „George Uscătescu”, unde funcționează și un Cerc „Cultul Eroilor”. Ceremonialul s-a încheiat cu depuneri de coroane la monument din partea: Garnizoanei Târgu Cărbunești, Primăriei și Consiliului local Târgu Cărbunești, Poliției, Colegiului Național „Tudor Arghezi” și Școlii Gimnaziale Nr. 1 „George Uscătescu” și a A.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu”.

La final am făcut o fotografie de grup spre aducere aminte și un mic parastas pentru sufletul eroilor acestei localități.

De la Pojogeni am plecat imediat la Cimitirul de Onoare din Târgu Jiu. Acolo ni s-a alăturat și profesorul Grigore Haidău.

La Târgu Jiu, oficialitățile locale și județene în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale au comemorat eroii în Cimitirul de Onoare, inaugurat la 17 noiembrie 1918 unde își dorm somnul de veci din 30 ianuarie 1929, 1618 soldați, dintre care 727 germani, 836 români, printre care și căpitanul aviator Vasile Craiu din Novaci, 55 austrieci și unguri. La sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, în Cimitirul Eroilor de la Târgu Jiu a fost ridicat și un Mausoleu întru „gloria eroilor sovietici”. În fața mausoleului, înconjurate de un zid de piatră se află mormintele unde își dorm somnul de veci eroii sovietici, acestea fiind așezate pe trei rânduri, cu 42 semne de căpătâi. După 1989, trupurile altor eroi, morți în timpul evenimentelor din decembrie 1989, au fost depuse în cimitirul de la Târgu Jiu: lt. col. post-mortem Dumitru Petrescu, mort în luptele de apărare a Academiei din București, la 24 decembrie 1989 și slt. post-mortem Cristian Oancea, căzut la 23 decembrie 1989, în Sibiu.

La ora 12, un semnal de trompetă a anunțat sosirea autorităților județene în frunte cu prefectul județului Gorj – Virgil Drăgușin, care a primit onorul Gărzii de Onoare, a salutat Drapelul de luptă și a intrat în dispozitiv alături de comandanții structurilor militare din Târgu Jiu și politicieni. Marea majoritate a celor prezenți în cimitir au fost militari.

Iani Gârbaciu, moderatorul ceremonialului militar-religios, a anunțat că urmează alocuțiuni rostite de col. Gheorghe Andronescu – comandantul Garnizoanei Tg. Jiu și profesorul Grigore Haidău, tată de erou martir și membru al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”, care a lansat un nou număr din Revista „Jertfa” sub egida ANCERM Gorj – o publicație pentru cinstirea eroilor. Am să prezint doar un fragment din articolul de fond scris de domnul Haidău: „Astăzi este o zi de măreție și slavă strămoșească, de pioasă și curată aducere aminte spre a ne întemeia și mai tare în Dumnezeu și în puterea Eroilor, care au făcut să fim ceea ce am fost și mai mult decât atât. Înălțând cu evlavie și smerenie rugi, cânturi și imnuri fierbinți de laudă și iubire lui Hristos și Tatăl Ceresc, pomenind numele Eroilor pătrundem în desăvârșita frumusețe a lor”.

Un sobor de preoți militari format din Constantin Măgdoiu (ieșit la pensie) și Gheorghe Gomoi (actualul preot) au săvârșit slujba religioasă dedicată Eroilor din acest Cimitir Internațional și a tuturor Eroilor Neamului Românesc, urmată de depuneri de coroane la mormântul Generalului Ioan Culcer și la Troița Eroilor din Primul Război Mondial.

Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare.

La Monumentul Eroilor din Romanești, cartier al municipiului Târgu Jiu, au depus coroană Col. (rtr.) dr. ing. Loga Walter, prof. dr. Elena Cornoiu și prof. dr. Ion Mocioi, care au mers apoi în comuna Ciuperceni unde s-au întâlnit cu Ionică și Cornel Boștină, inginerul Dan Toropu și profesorul și jurnalistul Vasile Gogonea, de la asociația noastră, dar și primarul Nicolae Daniel Dobrescu și un grup de elevi care au susținut un program artistic, colonelul Loga, prof. dr. de istorie Elena Cornoiu și prof. dr. Ion Mocioi, le-au ținut o scurtă lecție despre eroismul românesc, apoi au depus o coroană de flori la cele două monumente alăturate.

În orașul Novaci, unde delegatul ANCERM Gorj a fost doamna profesoară Elena Basarabă, au avut loc activități comemorative dedicate Zilei Eroilor la cele patru monumente din oraș în memoria eroilor novăceni din toate timpurile, care au scris cu sânge istoria neamului nostru.

În comuna Scoarța, Primăria împreună cu Consiliul Local și domnul colonel (rtr.) dr. Dobre Bebe, președintele Subfilialei Scoarța Cultul Eroilor, au depus coroane la toate Monumentele Eroilor din comuna Scoarța. Elevii Școlii Gimnaziale Scoarța au pregătit un program de cântece patriotice pe care l-au prezentat la fiecare monument în parte, fiind însoțiți și susținuți de cadrele didactice.

„Încurajăm și îndemnăm membrii și simpatizanții Asociației Naționale Cultul Eroilor «Regina Maria» să fie prezenți în mijlocul comunităților care-și cinstesc eroii și martirii, cu speranța că spiritul și încărcătura emoțională ale acestei zile vor pătrunde în sufletul fiecărui român. Să privim cu respect către trecut și să aducem un omagiu eroilor cunoscuți și necunoscuți ai neamului românesc. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, a fost mesajul noului președinte al Asociației, general-locotenent (r.) Corneliu Postu.

Eroii noștri trebuie să rămână de-a lungul timpului adevărate simboluri ale curajului, patriotismului și al datoriei împlinite față de neam și țară, și vor fi modele de urmat pentru generațiile următoare. Cinste și recunoștință veșnică eroilor români!

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR