De ce întârzie numirea noului Consiliu de Supraveghere al CE Oltenia! Rotativa guvernamentală și super-agenția AMEPIP ar putea rezolva problema!

Două săptămâni au trecut de la selecția finală a candidaților pentru cele șase poziții în Consiliul de Supraveghere (CS) al Complexului Energetic Oltenia (CEO), însă propunerile de nominalizare întârzie nejustificat, fiind depășit cu mult termenul prevăzut inițial pentru numirea noilor supraveghetori. Cu toate că CEO are drumul spre închidere bine stabilit, pe baza termenelor din Planul de restructurare, compania e una atractivă din punct de vedere al cuantumului indemnizației pentru viitorii supraveghetori (în jur de 10.000 de lei, net, lunar), așa că 16 persoane (?!) au ajuns pe așa zisa listă scurtă, la finalul procesului de recrutare și selecție. Unele surse politice susțin că noii supraveghetori ar putea să fie numiți și să încheie contractele de mandat, după rotativa guvernamentală și după promulgarea legii pentru înființarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), o structură care va deține controlul la toate companiile unde statul este acționar, și care le va stabili indicatorii cheie de performanță și celor din CS al CEO.

În urmă cu un an, Ministerul Energiei a anunțat declanșarea procesului de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia. Acționarii ar fi trebuit să-i numească pe noii supraveghetori, cel târziu la finele lunii octombrie, însă acest lucru nu s-a întâmplat, așa că procesul de recrutare și selecție a fost reluat, de la zero, la începutul acestui an. Termenele etapelor au fost mult mai largi, iar în urmă cu aproximativ o lună presa a aflat și câteva nume ale celor interesați să ajungă în CS al CEO. Unii dintre actualii supraveghetori și-au pierdut susținerea politică și nu s-au înscris la selecție, iar alții au fost scoși din joc chiar de partidele care i-au propus în actualul CS. Și așa, nume mai mult sau mai puțin cunoscute au ajuns pe lista ,,scurtă”, alcătuită din 16 persoane, cu sau fără experiență în energie. Toți aceștia au susținut, în urmă cu două săptămâni, interviul final și le-au fost evaluate declarațiile de intenție pentru elaborarea cărora au avut la dispoziție 15 zile. Expertul în recrutare contractat de Ministerul Energiei, Pluri Consultants România SRL, urma doar să elaboreze lista ierarhizată a candidaţilor, iar mai apoi trebuiau făcute propunerile de nominalizare și candidații acceptați să fie numiți de AGA și să semneze contractele de mandat.

Jocurile politice, rotativa guvernamentală și apariția super-agenției AMEPIP…

…au blocat, din nou, numirea noului Consiliu de Supraveghere al CEO.

Mai exact, dacă la PNL lucrurile erau deja clare, în sensul în care Alexandru Marcoci și Mădălin Eftenoiu rămâneau pe poziții, urmând a fi acceptată doar o a treia persoană, la PSD lucrurile s-au complicat extrem de tare. Andrei Maioreanu a fost selectat pe lista scurtă, fără susținere politică, doar pe baza competențelor sale în domeniu, însă, susțin sursele citate, că i s-ar fi dat de înțeles că nu va fi susținut pentru a accede în CS al CEO. Astfel, pe cele trei poziții de supraveghetori se îngrămădeau patru sau chiar cinci persoane, cu susținere de la filiala județeană a PSD, ba chiar și de la structura centrală a social-democraților, pe filiere oculte. Precum în zicala aceea cu două paie la trei măgari, PSD n-a reușit să rezolve problema, așa că a amânat orice discuție până după rotativa guvernamentală, ca să vadă cum se așează apele și la Ministerul Energiei.

În urmă cu câteva zile, Camera Deputaților a adoptat legea prin care va fi înființată o super-structură, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, care va controla toate companiile de stat din România. Proiectul va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. AMEPIP va fi în subordinea premierului și va fi condusă de un președinte și doi vicepreședinți, iar coaliția susține că aceasta va trebui să transforme companiile de stat în unele profitabile. Împărțela se va face mai întâi la AMEPIP, în contextul în care ,,președintele agenției va încasa aproape 4000 de euro pe lună. De asemenea, angajații AMEPIP vor fi plătiți cu 50% în plus comparativ cu ceilalți bugetari încadrați pe poziții similare”, potrivit euronews.ro.

Oricum, potrivit legii de înființare, AMEPIP va deține controlul absolut asupra acestor companii. Concret, agenția va stabili inclusiv indicatorii-cheie de performanță la companiile aflate sub autoritatea sa. Aceleași surse susțin că abia când agenția va deveni funcțională este posibil să fie numiți și supraveghetorii CEO.

Claudiu Matei