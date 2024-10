De azi, Termo Rovinari are trei grupuri funcționale!

Din această această dimineață, grupul 5 este funcțional și, astfel, Termocentrala Rovinari funcționează cu trei grupuri. ”După o pornire prelungită din cauza boltelor formate în morile de cărbune și a unor probe electrice nefuncționale datorate unor protecții, vineri, în jurul orei 23.00, s-a reușit intrarea în paralel cu grupul 5, după o oprire de 10 ani, lucru nemaiîntâlnit în sistemul energetic. A livrat curent timp de o oră, făcându-se toate măsurătorile necesare. La ora 23.50 au apărut semnale pe protecțiile pompelor de alimentare, preferând-se oprirea pentru verificări amănunțite. Grupul 6 a fost doar scos din paralel câteva ore de Transelectrica, pentru a se realiza cuplarea în stația de 400 kv din Urechesti. De azi, Termo Rovinari are 3 grupuri funcționale. În tabel are puterea la borne – 78, și puterea livrată – zero, de fapt este 71”, ne-a spus unul dintre energeticienii din cadrul termocentralei CEO.