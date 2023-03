De aplaudat! Gilortul va juca în play-off

Performanță notabilă la Târgu Cărbunești, acolo unde echipa din localitate, Gilortul, s-a calificat în faza superioară a Ligii a treia, după succesul cu Progresul Ezeriș. A plouat…dar și cu goluri. Gazdele s-au impus cu 3-0 în partida de vineri și au rezolvat ecuația accederii în play-off cu două runde rămase din sezonul regulat. Bogdan Dănăricu (13′) și Ionuț Gîlcescu (45′) au profitat la maximum de gafele defensivei adverse pentru a oferi amfitrionilor un avantaj liniștitor la pauză. Leonard Gheorghe (52′) a punctat dintr-un corner la începutul reprizei secunde, iar elevii lui Mario Găman și Bobi Staicu au ratat și alte oportunități până la final. Victoria cu Ezeriș și succesul Devei cu Jiul au consfințit calificarea matematică a gorjenilor în play-off, acolo unde se vor ,,război” primele patru echipe. Evident, principalul Gilortului nu putea fi decât mândru după o astfel de reușită. ,,Suntem fericiți pentru că am realizat o performanță inedită. Ne așteptam astăzi la o victorie și a fost una pe deplin meritată, o victorie muncită. Iată-ne, cu două etape înainte de sfârșitul acestui campionat, înainte de play-off, acolo, unde cred eu că acești băieți merită după atâta muncă și sudoare. Am demonstrat că merităm acest lucru. Îmi era frică de Ezeriș, pentru că în turul campionatului am ratat un penalti în minutul 93. Astăzi am spart gheața și sunt bucuros că această echipă, cu cel mai mic buget, a ajuns între ‘granzi’, între primele patru echipe, iar acești băieți merită aplauze și toate felicitările noastre. Sperăm ca în etapele ce vor urma, să continuăm această muncă asiduă, depusă de toată lumea. Le mulțumim suporterilor, care au venit în număr foarte mare pe un timp capricios și ne bucură, încă o dată, că i-am făcut fericiți”, a declarat Mario Găman.

Gilortul – Progresul Ezeriș 3-0 (2-0)

Stadion Cristinel Răducan

Au marcat: Bogdan Dănăricu (13′), Ionuț Gîlcescu (45′), Leonard Gheorghe (52′).

Cartonașe galbene: Gîlcescu, Siewe/Mărgan.

Gilortul: Oprița – Marica (65′ Dogaru), Gheorghe, Marina (84′ Siewe), Bărănescu – Oprișa, Avrămescu (cpt) – Săulescu (74′ Calotă), Dănăricu (65′ Bucur), Ciutică – Gîlcescu (84′ Pobirci). Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Căldăraru, Lazăr, Istudor. Antrenori: Mario Găman, Bobi Staicu.

Progresul: Birăescu (cpt) – Mărgan (87′ I. Lungu), Brathwaite, Zamfir (46′ Dumitru), Veca – Careba (76′ Șt. Lungu), Cărăușu, Rotariu, Cîrlugea – Geangălă, Piquionne. Rezerve neutilizate: Varga – Crețu, Musa, Berbentea, Corneanu. Antrenor: Gheorghe Manu.