David Popovici, campion olimpic: ,,Am plâns la primul interviu”

Înotătorul român David Popovici (19 ani) a cucerit, luni seara, medalia de aur în proba de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Popovici, dublu campion mondial şi cvadruplu campion european, a obţinut primul titlu olimpic din istoria înotului masculin românesc cu timpul de 1 min 44 sec 72/100, fiind mai rapid cu două sutimi decât britanicul Matthew Richards (1 min 44 sec 74/100). Bronzul i-a revenit americanului Luke Hobson, cu 1 min 44 sec 79/100.

,,A fost o luptă de câini, fix aşa aş descrie-o. Pe ultimii 50 de metri l-am văzut pe american că e în faţa mea. Chiar dacă nu te uiţi la ei îi simţi acolo în ceafă. Chiar dacă nu m-am uitat la ei, nu mi-am permis nici pentru o secundă să o las moale. Nu trebuia să plec nici prea tare, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care trebuia să o fac. Bineînţeles că mă bucur pentru medalie şi mă bucur că am făcut istorie pentru înot”, a declarat Popovici imediat după performanța obținută.

Proaspăt campion olimpic, David a vorbit despre trăirile care l-au încercat după ce a obținut aurul, dar și despre faptul că visurile devin realitate cu multă muncă și perseverență.

,,Mi-am dat seama că am câştigat când am atins plăcuţa, pentru că ele au nişte lumini pe ele, dacă atingi primul e o singură lumină, al doilea două lumini, al treilea trei lumini, şi am văzut instant că sunt primul. Euforie, lacrimi şi la mine, nu sunt eu cel mai deschis, dar am plâns şi eu, când am dat primul interviu celor de la TVR. Îmi dădeau lacrimile, inclusiv pe podium, m-am abţinut cu greu. Când eram mic mă uitam la Jocurile Olimpice, la Michael Phelps, la cum este ridicat steagul tuturor celorlalţi campion olimpici, cum i se ridică steagul şi am visat la acest moment. La 11 ani aveam tortul meu, a fost cu Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Adică eu de la 10-11 ani ştiam că îmi doresc să ajung la Jocuri şi dacă eu am reuşit, un băiat născut crescut în Pantelimon şi Titan, adică nimic special, dar de fapt este special, dacă eu am reuşit, un băiat complet obişnuit, absolut oricine poate, prin determinare, perseverenţă, muncă”, a spus Popovici.

Ultima medalie olimpică a înotului românesc datează din 2004, când Camelia Potec lua aurul la 200 m liber la Atena, iar Răzvan Florea bronzul la 200 m spate.

Cătălin Pasăre