David a fost depistat cu cancer osos! Colegii de la CNET îi oferă o mână de ajutor dar nu este suficient

Sărbătorile de Paște au venit cu vești triste pentru David Mărăcine, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu. În prag de vacanță a fost diagnosticat cu Sarcom Ewing, un cancer al osului, iar acum are nevoie de o operație foarte costisitoare si de un tratament postoperator pe care familia nu si-l permite. Deși a trecut de prima ședință de chimioterapie, costurile sunt ridicate iar orice donație îi oferă o șansă la viață. David are alături un om deosebit, mama lui adoptivă care îi oferă sprijin necondiționat. Putem să-l susținem și noi pe David să revină la o viață normală, donând orice sumă în contul:

IBAN: RO75INGB0000999911863631

Titular cont: Loredana Larisa Brânzan

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

A.S.