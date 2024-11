DANIELA LUMINIŢA CRUCERU – Iubirea mea

Aşa cum o arată şi titlul („Iubirea mea…”), tema predominantă a volumului semnat de poeta gorjeancă Daniela Luminiţa Cruceru şi apărut la Editura Liric graph în anul 2022 , este iubirea, iubirea în toată diversitatea şi complexitatea ei. Iubirea este de altfel şi cea care o defineşte, o inspiră şi o conduce pe drumul vieţii , al visului şi al poeziei iar ilustraţia măiastră a coperţii confirmă din plin acest lucru (o tânără femeie ce străbate un peisaj feeric atrasă fiind de Lună) .

Pentru Daniela Luminiţa Cruceru, iubirea este aproape un crez: „Există iubire? / Aşa am crezut. / Există durere./ Asa am simţit. / Există frumos. / În tot ce am văzut. / Cu ochii admir. / Cu inima simt. / Miracolul sfânt al iubirii.” (poezia „Există iubire”). De aceea le şi lasă iubirea semenilor săi, ca pe un testament: „Glumeşte în iubire / Dar nu iubi în glumă / Că cel ce te iubeşte / Glumind te părăseşte.” – poezia „Ziua păcălelilor”)

Şi dacă fotografia copertei cărţii sugerează imaginarul şi erotismul, conţinutul cărţii vorbeşte mai mult despre iubirea pentru divinitate (Ce mică-i lumea fără Dumnezeu”), iubirea pentru natură şi anotimpuri („Am în suflet primăvara , / Pe cărări soare de vară”) , pentru ţara natală („Românie mamă dragă / Românie mamă scumpă”) , pentru oameni ( „Când mi se face dor de noi / Mă furişez până-n zăvoi” şi pentru cuvânt , pentru tot ceea ce este mai frumos şi mai bun în viaţă („De azi viaţă te oblig , / Să-mi dai tot ce mi-am dorit”).

Poeta crede în iubire şi aspiră la iubire conştientă fiind de faptul că iubirea merge mână în mână cu durerea de aceea nu fuge de suferinţa pe care a avut-o în trecut. Iubirea si durerea jaloneaza calea spre divinitate atragand atentia asupra efemerului vietii. Asa ca poezia autoarei cartii atrage atentia asupra eternitatii clipei…

Versul Danielei Luminita Cruceru curge rimat şi frumos îmbrăcând rând pe rând, cu uşurinţă, nuanţe de la folclorice („Bade fir de busuioc / Hai, cu mine intră-n joc ” ori ” Cântă cuce nu eşti mut / Brebeneii au înflorit / Codrul a înmugurit” sau „O zicală veche spune: / În vita ce trage bine / Ai tendinţa să loveşti” din poezia „Jugul”) până la nuanţe religioase (” N-am fost singur niciodat, / Dumnezeu m-a ajutat / Tot ce mi-am dorit vreodată / Am cerut şi mi s-a dat”) ceea ce dă o notă specială creaţiei autoarei.

Poeziile cărţii tratează subiecte din diversul cotidian fiind sensibile şi … delicioase! („Azi am pus pariu cu viaţa / Pe o ceaşcă de cafea. / Eu păream nemulţumită, / Ea îmi zicea puţin modestă / Că doar binele îmi vrea.”) Autoarea cărţii ştie deci să facă şi „haz de necaz” în versurile sale, aşa cum îi stă bine românului autentic, astfel că atunci când subiectul poeziei tinde spre dramatic, umorul salvează clipa şi apropie cititorul. („Mi-a bătut destinu-n poarta / , Să-i deschid m-am întrebat? / Nu ştiu bine de-a picat , / Îl primesc c-o ţuică fiartă.”)

Toamna pare o temă favorită a poetei Danielei Luminiţa Cruceru , o temă care traversează şi încheagă volumul „Iubirea mea” ceea ce obligă cititorul la o şi mai serioasă reflecţie asupra existenţei personale şi umane. Toamna vieţii este vârsta bilanţului şi a trecerii într-o nouă dimensiune, este cea care deschide calea învierii şi a reînnoirii („Mai rămâi toamnă cu ale tale flori / Să nu laşi bruma să te pârjolească, / Tristeţile să nu te năpădească, / Spre asfinţit păşim triumfători.” – poezia „Mai rămâi toamnă”). Este firesc deci ca primăvara să reprezinte pentru poetă întâlnirea cu divinul, raiul multrâvnit („Primăvară colţ de rai / Ce să-ţi cer ca să îmi dai?” în poezia „Primăvară colţ de rai”)

La final de carte, cititorul este convins că doar iubirea este instrumentul şi secretul, iubirea omniprezentă şi plurivalentă, ea este calea, adevărul, însăşi viaţa omului! Dincolo de timp şi de anotimp, iubirea sinceră şi conştientizată rămâne mărturisind despre cine a fost şi ce a fost. („N-am să dau vina pe soartă, / Şi-am să îţi mai spun ceva… / Ştii că timpul nu aşteaptă / Să faci ce vrea inima” – poezia „Rătăcire”)

Recomand cu mare drag această carte în care autoarea se disculpă modestă: „Nu-s poet , scriu poezie, / Ce-am trăit / Sau ce-am simţit, / Cred că ţi-a plăcut şi ţie.”

Prof. Mariana Bendou, Scriitor, critic si promotor literar