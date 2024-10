Damalis vrea ca jucătorii să-și asume noi roluri: ,,Sunt mai importanți acum”

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu are programat următorul meci duminică. Trupa antrenată de Giannis Damalis va da piept cu ,,satelitul” formației BC CSU Sibiu. Partida se desfășoară la Șura Mică și începe la ora 13.00. Gorjenii au bifat primele două victorii în campionat și țintesc al treilea succes. Totuși, antrenorul elen vrea mai mult de la jucătorii autohtoni. A explicat că este o perioadă delicată, iar baschetbaliștii tineri trebuie să își ridice nivelul. Alex Berca și Camil Berculescu au șanse mici să evolueze la finalul săptămânii. Gazdele ar putea primi ,,ajutor” și de la echipa mare. ,,Încă nu știm foarte multe despre ei, doar că au câștigat ambele meciuri pe care le-au disputat în acest sezon. Mai primesc jucători de la prima echipă, așa că o să fie un meci foarte greu. Cel mai mare adversar al nostru în această fază a competiției suntem noi, jocul nostru. Poate întâlnim echipe cu jucători mai tineri și ne relaxăm, dar asta nu trebuie să se întâmple. Am avut discuții să corectăm acest lucru. Avem și noi jucători tineri în echipă, care până acum, poate, nu au avut un rol atât de mare la echipele pentru care au jucat în prima ligă. Ei trebuie să înțeleagă că în acest an sunt jucători foarte importanți și trebuie să răspundă așteptărilor noastre. Am avut ceva probleme cu accidentările lui Berca și Berculescu, dar nu este o scuză. Jucătorii pe care îi considerau tineri anul trecut, nu mai sunt anul acesta, trebuie să fie profesioniști. Jucătorii trebuie să dea totul ca să acopere absențele pe care le avem”, a declarat Damalis.

Gorjeanul Andrei Bărăgan își dorește o evoluție mult mai bună în această rundă. Tânărul jucător a recunoscut că atmosfera din vestiar a fost apăsătoare, în ciuda succesului cu CSU Târgu Mureș.

,,Am început cu două victorii, însă nu am jucat cum ne doream în ultimul meci, cu Târgu Mureș. Nu am fost agresivi în apărare și nu a fost o atmosferă bună după meci. Sper să ne revenim și să jucăm mult mai bine în meciul cu Sibiu. Niciun meci nu o să fie ușor, dar mergem acolo să dăm totul, nu ne gândim cu cine jucăm. Vrem să evoluăm cât mai bine și să câștigăm. Eu vreau să-mi ajut echipa, să-mi joc rolul și să fac ce îmi spune antrenorul ca să câștigăm”, a declarat sportivul. Meciul dintre BC CSU Sibiu 2 și CSM Târgu Jiu contează pentru etapa a treia din prima fază a Ligii 1.

Cătălin Pasăre