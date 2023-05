D’ale culturii şi literaturii gorjene

VI

În ceea ce priveşte activitatea cultural-literară a lansărilor de carte şi reviste, ori a diferitelor expoziţii se pot face şi alte observaţii constructive, menite să ducă la optimizarea şi sporirea eficienţei acesteia. Scriitorii, chiar şi cei care sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România primind, la pensie, retribuţie suplimentară pentru creaţia lor, dar şi directorii sau managerii de reviste cultural-literare, se plâng de o penurie financiară, reală, cu care se confruntă în activitatea editorială.

Credem că autorii de cărţi şi de reviste, şi cei din afara municipiului şi judeţului nostru, cărora le trebuie mai mulţi bani pentru lansări, pot veni şi singuri spre a prezenta cărţile şi revistele personale şi mai pot, de asemenea, să le prezinte unui public mai mult sau mai puţin pertinent.

În ceea ce ne priveşte, când s-a lansat romanul femei de iasomie de Ionel Buşe şi cartea de poezii cu titlul Dragostea cu parfum de migdale amare de Mihai Firică, n-am putut discuta cu cei doi mari scriitori din Bănie şi cu cei din echipajele lor, critici literari şi actori craioveni cunoscuţi, decât după evenimentele cultural-literare şi artistice excepţionale la care am asistat. Păşind în Noul An, 2023, la aniversarea naşterii poetului naţional Mihai Eminescu, nu s-a putut observa că atmosfera religioasă creată de corul bisericesc al unor preoţi cu talent muzical şi de expoziţia cu icoane din lemn create de familia Gheorghiu şi Pompiliu Ciolacu, s-a aflat într-un contrast total, izbitor şi într-o manifestare cu substrat polemic faţă de festivismul communist, antireligios şi triumfalist, cu care a fost evocat Eminescu la Centenarul naşterii sale din anul 1950, la începutul obsedantului şi aberantului deceniu al proletcultismului şi realismului socialist.

În sala dedicată acestor manifestări cultural-literare şi artistice din Casa Constantin Brâncuşi a avut loc prima lansare de carte cu titlul Biblioteca din cer, în 26 ianuarie 2023, prezentată într-un mod critic remarcabil de regretatul Ion Cepoi, omul deplin, complet, al culturii şi literaturii gorjene, apoi de profesorii şi criticii literari Ion Popescu Brădiceni şi Ion Trancău. Prezentarea succintă, cu veritabil patos hermeneutic şi liric a scriitorului Ion Cepoi a stârnit interesul şi aprecierile emoţionante ale celor prezenţi la această întâmpinare a cărţii actorului, poetului şi editorului George Drăghescu. Al doilea commentator, conferenţiarul universitar şi scriitorul Ion Popescu Brădiceni a evidenţiat virtuţile creative ale autorului cărţii Biblioteca din cer şi ale aforismelor inconfundabile incluse în acest volum de George Drăghescu. Ion Trancău a apreciat modul pertinent, judicios şi exemplar cu care antevorbitorii lui au comentat lapidar personalitatea şi opera scriitorului, citând câteva enunţuri elogioase din prima sa carte intitulată Imixtiuni critice, apărută la Editura Fundaţiei Constantin Brâncuşi, din Târgu Jiu, anul 2011: simplificând, putem evidenţia câteva momente şi câţiva reprezentanţi în valorificarea sursei şi resursei livreşti pe care ni le oferă perpetuu psalmii biblici, ai regilor David şi Solomon, cu fior religios, filosofic şi moral, esenţa lor lirică devenind perceptibilă în poezia română, de la mitropolitul şi primul nostru poet, Dosoftei, atingând apogeul în perioada interbelică, tradiţionalistă şi modernistă, prin Tudor Arghezi, eclipsată şi cenzurată sub comunism, dar revigorată actualmente în tranziţia noastră prelungită şi imundă, prin psalmii lui Şerban Foarţă, Paul Aretzu şi George Drăghescu (…).

Volumul Oarecum, psalmi – anticipează placheta O furnică pe Golgota, Psalmul XV ne aduce în minte şi în suflet, o furnică, personaj alegoric, antropomorfic şi simbolic, tentată de un dificil itinerar ascensional spre poveste, fantastic, poate spre ideal şi spre Dumnezeu, un traiect cristic, tragic şi sublim. Este mai mult decât probabil şi drumul de înălţare către Brahma aşa cum glosează Gheorghe Grigurcu într-un semn de carte, inspirit de recentul volumaş al poetului şi prietenului George Drăghescu. Să nu uităm că acest mare critic literar şi poet contemporan îl consideră şi acum drept un psalmist veritabil şi un talentat autor de aforisme.

Ion Trancău