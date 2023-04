D’ale culturii şi literaturii gorjene

IV

După Festivalul Internaţional de Literatură Tudor Arghezi şi după Festivalul Internaţional de Teatru organizat la instituţia Elvira Godeanu Târgu Jiu din luna mai, manifestările cultural-literare şi artistice gorjene, Atelierul Naţional de Poezie şi Critică literară Serile la Brădiceni şi Festivalul Naţional de Literatură Umoristico-Satirică Ion Cănăvoiu, ca şi revistele acestora, Miracol de Brădiceni şi Hazul, au cunoscut momente de delabrare şi deteriorare, de regretabil regres, ca amploare şi valoare participativă.

Absenţa unor scriitori de prestigiu, precum poetul, fabulistul, epigramistul şi criticul literar Nicolae Dragoş şi a celor premiaţi de Atelier şi de Festivalul Umoristic s-a resimţit cu acuitate impardonabilă. Un prezidiu, vădit improvizat, pentru Festivalul de Umor Ion Cănăvoiu n-a putut substitui şi justifica o asemenea carenţă prin care, deşi se afla la eveniment, nu figura şi fostul manager/director Ion Cepoi. N-am înţeles de ce Ion Cepoi, fostul mentor al acestui Festival Naţional de Umor, a avut doar rolul de a-l prezenta cu o pertinenţă critică exemplară pe regretatul Jean Cănăvoiu, după care a plecat cu mâhnire şi tristeţe din sala de expoziţie Iusuf de la C.J.P.C.T. De asemenea n-am înţeles de ce n-a fost editată publicaţia omagială Hazul. Eu m-am consolat cu inspiraţia şi cu promptitudinea de a-l fi portretizat memorialistic pe Ion Cănăvoiu într-un articol cu titlul Dubla intenţie a amintirii, apărut, în cotidianul independent Gorjeanul.

Anul 2023 a debutat cu aceleaşi manifestări cultural-literare şi artistice nu lipsite total de abundenţă repetitivitate, alteori, de festivism. Luna ianuarie este dominată de aniversarea naşterii lui Mihai Eminescu, etichetat drept Luceafărul, Poetul Naţional şi nepereche, sfântul preacurat al viersului românesc. În mod şi stil festivist şi romanţios, elegiac, unele cântăreţe de muzică populară interpretează muzical cam aceleaşi poezii, Somnoroase păsărele, Sara pe deal, De ce nu-mi vii, sau funerara Mai am un singur dor.

Aniversarea naşterii lui Mihai Eminescu a început cu data de 13 ianuarie 2023, bine inspirată şi pertinentă: un cor bisericesc, străbătut de autentic fior religios şi patriotic, o expoziţie cu icoane din lemn avându-i autori pe cei trei membri ai familiei Gheorghiu, părinţii şi copilul, şi Pompiliu Ciolacu. Expoziţia emoţionantă s-a bucurat de un comentariu bine documentat al profesorului universitar Ion Mocioi. Dac-aş fi intervenit verbal, aş fi invocat cel puţin două exemple din poezia eminesciană în care apare motivul poetic al icoanei: din Epigonii, un răspuns şi o definiţie a poetului, poezia fiind Înger palid cu priviri curate / Voluptuos joc cu icoane şi cu glasuri tremurate/ Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea; şi din poezia La steaua – Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/ Era pe când nu s-a zărit/ Azi o vedem şi nu e.

La festivitatea cultural-literar desfăşurată la bustul lui Mihai Eminescu am remarcat sceneta cu câteva episoade dramatizate axate pe celebra prietenie a lui Ion Creangă şi Mihai Eminescu, o realizare dramaturgică remarcabilă a profesorilor şi elevilor de la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu . Un ecou convingător a avut şi cuvântarea sobră şi optimistă a d-lui profesor doctor Gheorghe Nichifor, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj. În Sala Maură a fost sărbătorit în acelaşi mod pertinent Mihai Eminescu, eveniment conceput şi realizat de Ion Cepoi şi Ion Popescu Brădiceni. La Biblioteca Judeţeană Christian Tell festivitatea omagială consacrată marelui nostru poet, a avut loc în sala special amenajată pentru asemenea evenimente, ca şi pentru lansările de carte ale autorilor din ţară şi din judeţul Gorj. Pe 16 ianuarie 2023 a avut loc o adevărată sărbătoare sub semnul Zilei Culturii Naţionale marcată de două evenimente: primul – lansarea volumului Umanitate post umanitate – distanţa din noi, editura Pim, Iaşi, decembrie 2022, volum colectiv de eseuri rezultat al proiectului iniţiat de Ziua Internaţională a Filosofiei şi organizat de Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu, Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu şi Colegiul Naţional Spiru Haret, eveniment inedit prin prisma faptului că s-a putut asista la o pledoarie expusă pe mai multe voci ale tinerilor şi profesorilor care au publicat în această carte şi o argumentare retorică a participării la acest proiect, avându-i ca protagonişti pe profesorii şi scriitorii Daniel Murăriţa şi Elena Găvan. Al doilea moment important al evenimentului omagial a marcat lansarea cărţii scriitorului Zenovie Cârlugea, Mihai Eminescu, Album portretistic comentat, şi Mihai Eminescu Dicţionar monografic, Oameni din viaţa lui, apoi recitări de poezie ale autorilor Zoia Elena Deju, Spiridon Popescu, Anna Zorilă, Bianca Alexandra Crucilă şi Pompiliu Ciolacu.

În continuarea acestor manifestări cultural-literare şi artistice trebuie să fie menţionate şi comentate mai multe importante lansări de carte: pe 26 ianuarie 2023, poetul, actorul şi editorul George Drăghescu a lansat la Muzeul Naţional Constantin Brâncuşi, cartea de versuri şi aforisme cu titlul Biblioteca din cer, avându-i comentatori pe Ion Cepoi, Ion Popescu Brădiceni şi Ion Trancău. Mihai Firică, volumul de versuri Dragostea cu parfum de migdale amare la data de 23 februarie 2023 şi Andrei Novac pe 13 aprilie 2023 cartea Lumea ta/ carnea mea/ oasele noastre.

Despre aceste lansări de cărţi în versuri şi în proză vom reveni cu comentarii critice în alte secvenţe publicistice.

Ion Trancău