Cutremurele din Gorj, Siria și Turcia au speriat românii. Asigurările de locuințe, în creștere continuă!

Interesul populației din România pentru asigurările de locuințe a crescut în acest an față de 2023, arată datele unui studiu anual realizat de IRES la solicitarea UNSAR, care analizează percepția românilor față de riscuri.

,,Pentru anul 2024 ne bucurăm să vedem o creștere a interesului românilor față de asigurări, comparativ cu 2023. 47% dintre români spun că sunt mai interesați de asigurările de locuințe, cu cinci puncte procentuale mai mult față de 2023. Pe locul al doilea se află asigurările facultative de sănătate, cu 45% dintre români, în urcare cu 12 puncte procentuale față de anul precedent, iar pe locul al treilea se află asigurările de călătorie în străinătate, cu 14 puncte procentuale ca și interes, mai mult față de 2023. Acesta este al doilea an în care asigurările de locuințe conduc în acest top, probabil și ca urmare a dezastrelor din Turcia, Siria sau cele din Gorj de anul trecut și, totodată, este primul în an în care asigurările de călătorie în străinătate apar în acest top 3”, a declarat Alexandru Ciuncan, președintele UNSAR, prezent la un eveniment de specialitate, citat de Profit.ro. Studiul UNSAR-IRES a fost realizat prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) pe 1.010 repondenți, reprezentativ la nivel național, cu vârsta celorintervievați cuprinsă între 18 și 50 de ani. Înființată în anul 1994, Uniunea Nationala a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) este o organizație neguvernamentală, creată în scopul dezvoltării și extinderii colaborării si cooperării în domeniul asigurărilor și reasigurărilor.

Peste 4 mii de seisme în Gorj, în ultimul an

Acum un an, două cutremure cu magnitudinile locale (Ml) de 5,2, respectiv 5,7, au avut loc în județul Gorj, la câțiva km nord de Târgu Jiu, în zilele de 13 și 14 februarie 2023. Seismele au fost resimțite în zona epicentrală cu intensitățile V, respectiv VI pe scara Mercalli, producând avarii minore și moderate la clădiri, în special la cele vechi (coșuri de fum prăbușite, țiglă și tencuială căzute, fisuri în pereții clădirilor, mașini avariate), și panică în rândul populației. Sistemul de dublet seismic a prezentat cea mai intensă activitate seismică din zonă în perioada instrumentală. ,,Un alt cutremur semnificativ care s-a produs în această zonă a fost cel din 20 martie 2023 cu Ml de 4.9, intensitate epicentrală V. În perioada imediat următoare primelor seisme, INCDFP a instalat mai multe stații seismice și GNSS în regiune, lucru care a dus la o înregistrare, detectare și localizare mai precisă a cutremurelor și, în special, a microseismelor. Astfel, în ultimul an au fost detectate 4219 seisme în zonă, contribuind la înțelegerea mai bună a geologiei zonei și a modului de desfășurare a secvenței seismice. Puține însă au fost resimțite de populație. În luna mai a anului trecut, cercetători INCDFP, alături de partenerii de la Skyline Drones, au efectuat o campanie de cercetare aeriană cu drone echipate cu senzori optici și LIDAR a zonelor Cheile Sohodului și Valea Mare, pentru a identifica zone potențial afectate de cutremure, instabile și falii active”, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului pe 13 februarie 2024, la un an de la primul cutremur major din Gorj.

Izabella Molnar