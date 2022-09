Cutiile de carton – un avantaj pentru businessul tau!

Indiferent ca este vorba despre un laborator de patiserie, o pizzerie sau un producator de vinuri, noi oferim solutii atat pentru depozitare cat si pentru transport. La Mapa Rom Invest intelegem ca orice produs care ajunge la usa clientului in conditii optime inseamna un client multumit. Iar un client multumit va da un feedback pozitiv pe internet si va lauda serviciile tale altor cunoscuti, ceea ce inseamna intotdeauna un plus pentru afacerea ta.

Faci cele mai gustoase pizza sau cele mai delicioase prajituri din oras? S-ar putea sa nu fie suficient. Daca nu alegi ambalajul correct, imaginea afacerii tale poate avea de suferit. Inchipuie-ti ca pizza ar ajunge rece la usa unui client; sau tortul mult asteptat la o nunta, ajunge imprastiat peste tot. Insa daca ne alegeti pe noi, va asiguram ca produsele tale vor fi livrate in conditii optime. Cutiile Mapa Rom Invest sunt construite din carton dublu sau ondulat, astfel incat au proprietati termoizolante si sunt solide. Totodata , oferim cutii de pizza in diverse dimensiuni care vin intampinarea nevoilor afacerii tale.

Care sunt avantajele cutiilor de carton?

In primul rand, cutiile de carton sunt mai accesibile ca preț. Spre deosebire de cutiile de lemn sau plastic, care pot fi mai scumpe, ambalajele de carton Mapa Rom Invest sunt mai accesibile si mai practice.

In al doilea rand, cutiile de carton sunt cele mai ușoare si flexibile. Așadar, sunt opțiunea ideala atunci când vine vorba de transportul unui volum mare de mărfuri. Mai ales când vine vorba de transport prin firme de curierat, unde fiecare gram contează, poti economisi enorm alegând cutiile de carton Mapa Rom Invest.

Nu trebuie sa uiți nici faptul ca cele mai de succes afaceri din ziua de azi, pe lângă scopul principal de a face profit, au si grija sa nu polueze, sa fie sustenabile. Chiar si unii clienți au drept criteriu principal grija fata de mediu atunci când comanda online. Daca alegi cutiile de carton Mapa Rom Invest, poți fi cu inima împăcata: ele se pot recicla 100%, astfel încât contribui si la un mediu înconjurător curat.

Poate cel mai important fapt insa este ca atunci cand vreti sa te muti, cartonul este o opțiune ideala in ambalarea si protecția diferitelor articole casnice. Cartonul este un prieten de nadejde mai ales cand vine vorba de produse fragile: pahare sau farfurii, o veioza sau o vaza din cristal, un tablou etc. Capacitatea cartonului de a proteja obiectele fragile de diferite socuri este binecunoscuta. Astfel, transportul obiectelor se face in siguranta si vor ajunge intregi la destinatie. De asemenea , cutiile de carton pot fi folosite si pentru restul articolelor din gospodarie: monitoare, televizoare, laptopuri, tablete si asa mai departe.

Ambalajele din carton – o solutie de viitor?

Desi cutiile din carton au o istorie de peste un secol, nu trebuie trecut cu vederea faptul ca in perioada pandemiei de Covid-19 domeniul de E-commerce a explodat deoarece mare parte din comertul terestru s-a mutat in online. Restaurantele si alte afaceri s-au bazat mai mult pe livrari, astfel incat cutiile si ambalajele de carton au jucat un rol vital. Totodata, oamenii sunt din ce in ce mai ocupati si comenzile online cresc semnficativ. Acest trend va lua amploare in anii urmatori, iar cutiile de carton vor ocupa un loc din ce in ce mai important in planul multor afaceri.