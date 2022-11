Cupa României: Rădoi schimbă din nou echipa

Universitatea Craiova trebuie să o învingă pe CS Ocna Mureș pentru a fi aproape sigură de calificarea în următoarea fază a Cupei României. Oltenii au trecut de FC Hermannstadt (2-0) în runda precedentă a grupelor. Partida de astăzi se dispută pe Stadionul Minaur din Zlatna, începând cu ora 17.00. Antrenorul oaspeților, Mirel Rădoi, anunță din nou schimbări în primul 11.Ocna Mureș este pe loc retrogradabil în Seria 9 din Liga 3, dar a învins-o pe Chindia Târgoviște în prima etapă a Grupei D. „Gândul nostru nu este neapărat de a menaja jucătorii, ci de a da minute şi celorlalţi, pentru a-i avea la aceiaşi parametri ca nivel şi intensitate. Aşa cum am spus mereu, fiecare partidă trebuie tratată serios, pentru că până la iarnă va fi o continuă evaluare a lotului. Va fi o partidă interesantă, e clar că valoarea este de partea noastră, dar din punct de vedere al determinării, al ambiţiei, ei vor încerca să echilibreze balanţa. Dacă ne luăm după ultimele jocuri din campionat ale celor de la Ocna Mureş, am putea spune că nu sunt într-o formă foarte bună, dar am văzut meciul lor din Cupă cu Chindia şi au avut o evoluţie consistentă”, a declarat tehnicianul oltenilor.,,Juveții” vin după cinci succese consecutive în toate competițiile. Craiova va mai juca în deplasare la FC Argeș în această fază a Cupei României.

Cătălin Pasăre