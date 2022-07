Cum te inregistrezi la o casa de pariuri

Romanii prefera in ziua de astazi, in marea lor majoritate, pariurile sportive pe internet. Platformele online ofera o serie de avantaje importante si per total experienta de pariere in mediul online este una excelenta.

Primul pas pe care oricine trebuie sa il faca pentru a incepe sa parieze pe internet este reprezentat bineinteles de deschiderea contului la o agentie de pariuri.

In cadrul acestui articol iti voi oferi informatii utile despre inregistrarea la casele de pariuri de pe internet – ce agentii trebuie sa alegi, ce presupune procesul de inregistrare, ce informatii trebuie sa completezi, precum si cateva detalii despre verificarea contului creat.

Cum alegi o agentie de pariuri online?

In prezent exista pe internet zeci sau chiar sute de case de pariuri, astfel ca pentru un jucator fara experienta poate fi dificil sa aleaga un site pe care sa se inregistreze. Trebuie sa stii ca este absolut necesar si extrem de important sa alegi doar case de pariuri cu licenta ONJN, deoarece numai in cadrul lor poti paria legal si in siguranta.

Poti afla foarte usor daca o agentie este licentiata – trebuie sa gasesti pe site-ul acesteia numarul licentei si data de valabilitate. De asemenea, poti consulta pe site-ul oficial al ONJN lista cu operatorii acceptati. Este esential sa iti deschizi cont la o agentie cu licenta, fiindca in caz contrar risti sa primesti o amenda cuprinsa intre 5.000 si 10.000 RON.

Celelalte criterii in alegerea casei de pariuri preferate trebuie analizate de fiecare jucator in parte. Poti tine cont de bonusul oferit, de oferta de pariuri pre-meci si live, de aplicatia pentru mobil, de metodele de plata acceptate si altele. Poti urmari tutorialul de inregistrare Betano daca vrei sa afli cum iti faci cont simplu si rapid la una dintre agentiile de pariuri online preferate ale romanilor.

Cum iti deschizi cont la o casa de pariuri?

Procesul de deschidere cont la o agentie de pariuri online presupune completarea unui formular de inregistrare. In cadrul acestuia va fi necesar sa introduci cateva informatii personale si informatii legate de contul tau.

Iata in lista de mai jos care sunt principalele date necesare pentru inscriere:

Numele complet

CNP-ul

Data nasterii

Adresa

Adresa de e-mail

Numar de telefon

Nume de utilizator

Parola

Toate aceste informatii sunt cerute de catre operatorii de pariuri online deoarece participarea romanilor la jocuri de noroc se supune reglementarilor ONJN. Doar persoanele majore si cu resedinta in Romania sunt acceptate pe platformele licentiate. Trebuie sa introduci cu atentie informatiile de inregistrare si bineinteles ca acestea trebuie sa fie reale, pentru ca ulterior vor fi verificate.

Verificarea contului – o procedura obligatorie dupa inregistrare

Dupa deschiderea contului vei putea incepe sa pariezi la agentia la care te-ai inregistrat. Totusi, la un moment dat va fi necesar sa iti verifici contul, fiindca aceasta etapa este obligatorie prin lege. Verificandu-ti contul obtii cateva avantaje importante:

contul tau nu va fi blocat si il vei putea utiliza fara restrictii oricand doresti

vei putea depune orice suma doresti (conturile neverificate au o limita totala de depuneri de 200 Euro sau echivalentul in RON)

vei putea solicita cereri de retragere (conturile neverificare nu pot cere retragerea castigurilor)

In plus, uneori poti chiar sa primesti si bonusuri exclusive, precum bonus fara depunere pentru verificarea contului, asadar ai toate motivele sa parcurgi aceasta procedura. Iata la ce trebuie sa te astepti:

Verificarea identitatii – trebuie realizata in cel mult 30 zile de la inregistrarea pe site sau 6 luni de la deschiderea contului, daca in acest timp nu s-a realizat vreo depunere; este necesara pentru verificarea informatiilor introduse la inscriere, ca esti o persoana majora si ca esti titularul real al contului. Pentru verificarea identitatii este necesara trimiterea unei poze cu un act de identitate personal – buletin, pasaport sau permis de conducere

– trebuie realizata in cel mult 30 zile de la inregistrarea pe site sau 6 luni de la deschiderea contului, daca in acest timp nu s-a realizat vreo depunere; este necesara pentru verificarea informatiilor introduse la inscriere, ca esti o persoana majora si ca esti titularul real al contului. Pentru verificarea identitatii este necesara trimiterea unei poze cu un act de identitate personal – buletin, pasaport sau permis de conducere Verificarea metodei de plata – este ceruta in momentul in care soliciti prima cerere de retragere. Aceasta etapa trebuie indeplinita fiindca la pariuri online poti depune utilizand numai metode de plata care iti apartin (sunt pe numele tau) si trebuie sa dovedesti acest lucru. Daca ai depus cu cardul bancar atunci vei trimite o poza fata/verso cu cardul (lasand vizibile doar primele 6 si ultimele 4 cifre si acoperind codul de securitate), in timp ce daca ai depus utilizand un portofel electronic (Skrill, Neteller, Paysafecard) va fi necesar un print screen din cadrul contului tau

– este ceruta in momentul in care soliciti prima cerere de retragere. Aceasta etapa trebuie indeplinita fiindca la pariuri online poti depune utilizand numai metode de plata care iti apartin (sunt pe numele tau) si trebuie sa dovedesti acest lucru. Daca ai depus cu cardul bancar atunci vei trimite o poza fata/verso cu cardul (lasand vizibile doar primele 6 si ultimele 4 cifre si acoperind codul de securitate), in timp ce daca ai depus utilizand un portofel electronic (Skrill, Neteller, Paysafecard) va fi necesar un print screen din cadrul contului tau Verificarea adresei – aceasta etapa nu este intotdeauna necesara si ramane doar la decizia operatorului daca ti se solicita dovada adresei. Acest lucru poate fi cerut pentru a verifica faptul ca locuiesti in Romania, fiindca doar rezidentii romani au voie sa joace la pariuri online pe site-urile licentiate. Ai la dispozitie mai multe documente pe care le poti furniza: o factura de utilitati emisa pe numele tau, un extras de cont bancar in care sa apara adresa sau o scrisoare de corespondenta cu una dintre institutiile statului – politie, primarie, judecatorie etc.

In concluzie, deschiderea contului la casele de pariuri online este o procedura extrem de simpla si care se realizeaza in doar cateva minute. Si etapa de verificare a contului este foarte comoda si nu vei intampina probleme, iar ulterior vei avea parte de un cont activ si pe care il poti folosi oricand doresti pentru a te distra la pariuri sportive sau chiar si alte jocuri de noroc online.