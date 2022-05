Cum îți poți da seama că ai diabet? Sfatul medicilor SJU Târgu-Jiu

Diabetul zaharat este o afecțiune din ce în ce mai frecventă în rândul populației adulte. De cele mai multe ori, ea poate trece neobservată și aceasta din cauza faptului că pacienții nu iau în considerare simptomele care apar la debutul bolii sau pur și simplu nu știu care sunt aceste simptome.

Acești pacienți sunt aceia care ajung să fie diagnosticați cu DZ atunci când își fac analizele uzuale și observă modificări ale valorilor glicemice sau atunci când se prezintă la medic/la spital pentru alte probleme de sănătate și sunt depistați cu valori glicemice foarte crescute. În acest caz. și diabetul zaharat este foarte dezechilibrat, putând ajunge chiar în stadiul de cetoacidoză, precoma sau chiar comă diabetică, mai ales dacă există un factor clinic care să favorizeze dezechilibrul diabetului. Vorbim aici de orice stare acută de sănătate pe care o poate avea un pacient și care îi dezechilibrează diabetul.

Mulți dintre acești pacienți aveau diabet înainte de diagnostic (înainte de prezentarea la medic), însă nu au știut. Noi, în practică, ne dăm seama de vechimea diabetului prin dozarea Hemogobinei glicozilate și de prezența complicațiilor cronice. Acestea nu apar la un pacient cu un DZ instalat recent și trebuie să treacă o perioadă mai mare de timp pentru ca acestea să apară.

Vorbim aici despre pacienții care se prezintă deja cu afectare renală, cu valori crescute ale creatininei și dezechilibre hidroelectrolitice, de pacienții care au modificări oculare, neuropatie diabetică, mergând până la forme hiperalgice, arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare până în stadiul de modificări ale pielii-ulcerații, gangrene sau chiar modificări osoase ce se soldează, de cele mai multe ori, cu amputații ale degetelor, ale picioarelor sau chiar ale membrelor în funcție de stadiul modificărilor și de nivelul și sediul obstrucției.

Chiar în ultimul timp am avut un pacient, caz nou diagnosticat cu diabet, diagnosticat cu arteriopatie obliterantă a membrelor, care s-a prezentat în stadiul de ischemie acută la nivelul ambelor picioare, pacient care s-a prezentat pentru dureri de repaus și la efort la nivelul membrelor și modificări ale tegumentelor-cianoza.

Alți pacienți cu DZ au fost descoperiți cu boală cronică de rinichi, ceea ce denotă că diabetul data de mai mult timp și, alături de hipertensiune și dislipdemie, a contribuit la progresia bolii renale.

De cele mai multe ori, acești pacienți prezintă mai multe elemente ale sindromului metabolic și anume: sunt cardiaci-hipertensivi, dar și cu insuficiență cardiacă, cu fibrilație atrială, cu infarct miocardic în antecedente, dislipidemici – cu valori crescute ale colesterolului, trigliceridelor și/sau ale fracțiunilor LDL col+HDL col, sunt obezi sau supraponderali. Acestea sunt cele mai frecvente situații prezente la pacienții cu DZ.

Pacienții care nu s-au știut cu DZ sunt de multe ori depistați cu DZ atunci când fac un infarct miocardic acut, ei având diabetul vechi și deja cu neuropatie diabetic. Din aceste cauze, pot nici să nu simtă durerea precordială, să treacă prin așa-zisa ischemie miocardică silențioasă sau să se manifeste prin alte simptome – dispnee-respirație îngreunată, oboseală excesivă etc.

Sunt și situații atunci când un pacient, cu sau fără factori cardiovasculari și metabolici, poate fi diagnosticat cu Diabet zaharat cu ocazia decompensării cirozei hepatice, chiar am avut un caz recent diagnosticat. Pacientul cirotic, hipertensiv s-a prezentat la UPU pentru vărsături „în zaț de cafea”, posibil din cauza prezenței varicelor esofagiene sângerânde ca urmare a decompensării cirozei – rămâne de investigat de către medicul gastroenterolog și care a fost depistat cu valori glicemice crescute-glicemie peste 700mg/dl, diabetul fiind dezechilibrat chiar în stadiul de cetoacidoză.

Alte cazuri de DZ le-am diagnosticat la pacienții care au prezentat un puseu de pancreatită acută, pancreatita fiind și un factor etiologic (o cauză) a diabetului, dar și un factor favorizant al dezechilibrului diabetului.

Au fost situații când pacienții s-au prezentat la UPU pentru simptomatologie de abdomen acut, care de multe ori se poate confunda cu cetoacidoza diabetică și anume greață, vărsături, dureri abdominale severe, astenie fizică, alterarea stării generale și din cauza valorilor glicemice crescute (400mg/dl) a fost interpretat ca o cetoacidoză diabetică. Pacientul respectiv a fost îndrumat către diabetolog, dar faptul că durerile abdominale nu îi cedau, m-au făcut să iau legătura cu medicul chirurg și în urma unui CT de abdomen s-a descoperit o apendicită acută. Pacientul a fost transferat de urgență în secția de Chirurgie generală, unde a fost operat de urgență, iar valorile glicemice au scăzut surprinzător, pacientul externându-se cu o glicemie de 150 mg/dl.

De aceea este foarte important, atunci când un Diabet zaharat caz nou sau vechi este dezechilibrat să se rezolve în primul rând cauza care a precipitat dezechilibrul (și anume abdomen acut, infarct miocardic, edem pulmonar, tromembolism pulmonar, pneumonie, insuficiență respiratorie acută, pancreatită, traumatismul sau orice urgență din sfera medicală sau chirurgicală și în paralel echilibrul diabetului și vom observa că, după îndepărtarea cauzei, va începe și diabetul să se echilibreze cu suport hidroelectrolitic și insulinoterapie.

Este foarte important ca pacienții care au simptome care pot ascunde un DZ să nu le treacă cu vederea și să meargă la investigații, să își dozeze o glicemie a jeun (pe nemâncate) din sânge venos și să efectueze o Hemoglobina glicozilată – este hemoglobina care circulă legată de glucoza din sânge și care ne ajută pe noi, diabetologii, să apreciem vechimea diabetului și să cuantificăm severitatea și dezechilibrul diabetului și apoi să apreciem eficacitatea tratamentului. Ea este, de fapt, o medie a glicemiilor din ultimele 3 luni.

De asemenea, pacienții ar trebui să își dozeze și valorile lipidelor din sânge: colesterol seric, trigliceride, LDL col și HDL col care, de cele mai multe ori, sunt modificate; să își dozeze, de asemenea, și valori ale ureei+creatininei pentru aprecierea funcției rinichiului și valori ale transaminazelor pentru funcția ficatului, examenul sumar de urină pentru a observa dacă există o eliminare a glucozei prin urină sau prezența corpilor cetonici și în funcție de simptomatologie, analize suplimentare.

Material informativ realizat de Dr. Alina Boantă, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu