Cum au apărut cardurile bancare

In prezent, majoritatea celor dintre noi detinem un card bancar pe care il folosim ori de cate ori mergem la cumparaturi. De asemenea, cardurile bancare sunt adesea folosite in mediul online pentru achizitionarea de produse si servicii.

Cu toate acestea, te-ai intrebat vreodata oare cum au aparut cardurile bancare?

Despre istoria acestora ne propunem sa discutam si noi in randurile imediat urmatoare. Esti curios sa afli cum au aparut cardurile bancare si mai ales care este istoria acestora? Continua sa citesti articolul nostru si vei descoperi!

Istoria cardurilor bancare

In prezent, numarul cardurilor bancare existente in intreaga lume este de ordinul miliardelor. Indiferent ca este vorba despre cardurile de credit, debit sau prepaid, popularitatea lor este imposibil de contestat!

Cu toate acestea, oare cand au aparut cardurile bancare?

Aceasta inovatie care ne-a schimbat viata, ajutand ca platile sa fie mult mai usor, rapid si confortabil de facut, ar fi fost lansata in anul 1949.

Acesta este anul in care ar fi aparut primele carduri bancare, iar meritele pentru o inventie revolutionara i se cuvin unui om de afaceri pe nume Frank McNamara.

Ideea de a inventa cardurile bancare a aparut dupa ce omul de afaceri si-a uitat portofelul acasa, in timp ce se afla intr-un restaurant. Pentru inceput, cardurile bancare puteau fi folosite doar pentru a efectua plati in restaurante.

Prima retea de carduri bancare

Inovatia lui Frank McNamara a prins foarte bine la public, iar potentialul major al cardurilor bancare a fost observat imediat.

Prin urmare, inca de la aparitia primelor carduri bancare, s-a dorit dezvoltarea acestor produse astfel incat sa fie cat mai eficiente.

Dupa cativa ani, a aparut si prima retea de carduri bancare.

Mai precis, acest lucru se intampla in anul 1958. American Express a intermediat, daca putem spune asa, aparitia retelei de carduri bancare.

A mai trecut insa ceva timp pentru ca sa apara si primul ATM. Primul bancomat a aparut in Londra, in anul 1967. Meritele pentru aparitia bancomatului i se cuvin lui John Shepherd-Barron.

Cu toate acestea, inventatorul a decis sa cedeze drepturile de folosire ale inventiei. Aceste drepturi au fost preluate de catre banca Barclays.

In trecut, cardurile bancare erau insa destul de diferite in comparatie cu cele pe care le folosim noi astazi.

Cu toate acestea, de-a lungul timpului ele au evoluat intr-un ritm foarte alert. Un pas important in istoria cardurilor bancare este anul 1974, atunci cand aparea cartela electronica, cea care a fost inventata de catre Roland Moreno.

Dupa zece ani, mai precis in anul 1984, cardurile bancare au parasit sediile bancilor, existand libertatea de a le folosi si in magazine, de exemplu.

Mai mult decat atat, astazi exista posibilitatea de a face plati la pacanele online cu cardul bancar, iar foarte multe persoane obisnuiesc sa plateasca astfel in cazinourile online.

Popularitatea cardurilor bancare

Dupa cum ai putut observa, cardurile bancare au cunoscut o dezvoltare treptata si constanta, acestea evoluand tot mai mult odata cu trecerea timpului.

Cu toate acestea, popularitatea cardurilor a inceput sa creasca intr-un ritm foarte rapid incepand cu anul 1990. Asta deoarece tot mai multe companii au decis sa ofere salariile pe cardul bancar, iar astfel tot mai multe persoane foloseau cardurile bancare.

Mai mult decat atat, numarul comerciantilor care ofereau posibilitatea de a plati cu cardul a crescut, iar astfel si popularitatea cardurilor bancare a avut de castigat.

In ceea ce priveste aparitia cardurilor bancare in Romania, se crede ca primul card bancar ar fi fost emis in anul 1955 in urma unei colaborari intre Bancorex si Visa.

Pe atunci, doar antreprenorii obisnuiau sa foloseasca aceste carduri bancare insa odata cu trecerea timpului tot mai multi romani au descoperit beneficiile platilor cu cardul bancar, asa ca au optat pentru plata cu cardul ori de cate ori au avut ocazia.

Astazi, cardurile bancare au trecut in plan secundar, iar asta deoarece platile sunt facute fie cu telefonul mobil sau chiar cu un alt gadget inteligent, asa cum sunt ceasurile.

In acest fel, platile se fac mult mai rapid si mai confortabil.