Cum ajung unele sloturi online virale?

Pe o piață care le oferă jucătorilor peste 3000 de jocuri din care pot alege la cazinourile licențiate din țara noastră, anumite sloturi reușesc, totuși, să iasă în evidență. Care sunt însă ingredientele care contribuie la succesul lor?

Putem vedea fără niciun dubiu că anumite jocuri se află în topul preferințelor utilizatorilor. Pentru a crea un joc de succes, dezvoltatorii nu trebuie să aibă în vedere doar un concept interesant, ci și să introducă funcții speciale inovatoare și unice, iar jocul respectiv să devină și mai cunoscut prin intermediul câștigurilor pe care le oferă. Ce contribuie la succesul unui joc? Aceste lucruri le vom prezenta în rândurile următoare.

Elementele de joc inovatoare și unice

Fiecare dezvoltator încearcă să iasă pe piață cu jocuri cât mai interesante. Contează mult mecanica jocului, având în vedere că utilizatorii sunt atrași de experiențe noi și inedite. Spre exemplu, Gonzo’s Quest, un slot online creat de NetEnt, a devenit renumit datorită mecanicii Avalanche, care apare în locul rolelor tradiționale care se învârt. Combinațiile câștigătoare dispar (premiile se cumulează) pentru a face loc altora care cad în locul lor, mecanică ce a fost mai mult decât apreciată de utilizatori.

De asemenea, slotul Reactoonz de la Play’n GO a dezvoltat și mai mult mecanicile inovatoare. În acest slot s-au folosit grile de joc neconvenționale și funcții bonus multiple pentru a menține interesul jucătorilor și a aduce o dinamică interesantă în gameplay. Inovațiile de acest gen se remarcă, iar jucătorii doresc să exploreze ceea ce slotul are de oferit.

E important de menționat că nu întotdeauna inovațiile aduse de dezvoltatori au fost primite cu bucurie încă din prima clipă de utilizatori. Poate din neînțelegere, poate din dorința de a nu ieși din zona de confort, ei nu au dorit să mizeze bani reali pe aceste jocuri noi. Apariția unor platforme care oferă păcănele gratis a schimbat însă lucrurile, deoarece jucătorii nu mai trebuie să riște fondurile personale pentru a testa noile funcții.

Tematică atractivă și poveste interesantă

Unele sloturi au nevoie și de o tematică atractivă și o poveste bine prezentată pentru a ajunge mai ușor la jucători și pentru a-i atrage. Avem deja destule exemple de acest gen de sloturi inspirate din aventuri, mitologie, filme populare ori povești care se bucură de un succes răsunător în rândul celor pasionați.

Un exemplu notabil este Book of Dead de la Play’n GO. Un slot inspirat din Egiptul Antic, în care jucătorii au ocazia să fie martori la explorări arheologice în cursa spre câștiguri. Jocul combină povestea captivantă cu funcțiile speciale atractive. În altă ordine de idei, Book of Dead este, fără doar și poate, un titlu reprezentativ pentru categoria de sloturi „Book of….”, una din cele mai cuprinzătoare. Dacă tastezi „Book of” în zona de căutare de pe Player Cazino – Home Page, vei descoperi peste 50 de sloturi care conțin „Book of” în titlu. Iar asta spune tot.

Un alt exemplu este Vikings Go Berzerk de la Yggdrasil. Acesta este bazat pe mitologia nordică și combină o poveste bine construită cu grafică peste medie și caracteristici inovatoare, cum ar fi modul „Berzerk”.

Câștigurile oferite de-a lungul timpului

Este adevărat că modulul de joc și partea vizuală contează enorm. Însă unele sloturi devin cu adevărat virale în momentul în care la ele s-au obținut premii mari. Asta deoarece au parte de o promovare pe toate mediile de comunicare. Spre exemplu, Burning Hot de la Amusnet Interactive și-a creat renumele unui slot la care s-au câștigat de mai multe ori jackpot-uri mari în ultima perioadă. Automat, jucătorii vor fi atrași de gândul că s-ar putea și ei să se afle în aceeași situație. Până la urmă, să încerci un slot cu jackpot progresiv nu costă nimic în plus față de unul obișnuit. Iar jucătorii își spun că, dacă tot există o posibilitate, de ce să nu o încerce?

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!