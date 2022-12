CSO Turceni rămâne singura echipă neînvinsă în L4

Ultima etapă a Ligii a patra din Gorj a fost una foarte bună pentru CSO Turceni. Deși liderul campionatului nu a jucat, echipa lui Viorel Cojocaru a rămas la trei puncte distanță de principala urmăritoare, Jiul Rovinari. Elevii lui Ion Lițoiu au cedat la Bălești, gazdele impunându-se la limită în jocul din runda cu numărul 13. Şi Vulturii Fărcășești au obținut un succes concludent și iernează pe podium. Scorul etapei a fost consemnat la Negomir, unde Petrolul le-a administrat un ,,set alb” amfitrionilor de la Viitorul.

Liga 4, Etapa 13

CS Unirea Țînțăreni și CSO Turceni au stat

AS Minerul II Mătăsari 1 – 4 CS Vulturii Fărcășești

CS Internațional Bălești 2 – 1 CS Jiul Rovinari 2016

AS Jupânești 0 – 3 AS Petrolul Stoina

AS Viitorul Negomir 0 – 6 FC Petrolul Țicleni

CS Minerul Motru 2008 3 – 2 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

Cătălin Pasăre