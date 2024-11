CSM trebuie să o bată pe Slatina la Târgu Jiu: ,,Suntem datori suporterilor!”

CSM Târgu Jiu trebuie să câștige primul meci pe teren propriu din acest sezon al Ligii Florilor pentru a avea o pauză competițională mai liniștită. După o ,,secetă” de șapte jocuri, gorjencele s-au impus la Iași, iar o victorie cu CSM Slatina ar asigura o atmosferă ceva mai relaxată pentru elevele lui Liviu Andrieș. În plus, sportivele din orașul lui Brâncuși le sunt datoare suporterilor cu un succes, chiar dacă până acum au evoluat doar cu echipe tari acasă. Liviu Andrieș consideră Slatina un adversar periculos, dar spune că jucătoarele gazdelor sunt favorite. ,,Am câștigat la Iași și este o victorie care ne dă moral pentru că veneam după șapte jocuri în care n-am cules niciun punct, era destul de dificil. Mai ales la nivelul fetelor, încărcătura psihică emoțională e destul de mare după șapte înfrângeri, așa că am reușit o victorie foarte importantă. Meciul cu Slatina va fi destul de delicat. Trebuie să fim foarte motivați și să reușim să câștigăm, pentru că importanța celor trei puncte este foarte, foarte mare și atunci va trebui să fim conectați la maximum. Suntem datori fanilor pentru că nu avem nicio victorie pe teren propriu. În primul rând, trebuie să ne gândim la importanța celor trei puncte în contextul actual al clasamentului Ligii Florilor. Vedem că se întâmplă o grămadă de surprize și atunci trebuie să câștigăm acest joc pentru a ne crea, să zicem, și această mini-vacanță liniștită, dar, în primul rând, pentru a ne crea o stabilitate în ceea ce urmează.

Importanța jocului este destul de ridicată, atât pentru noi, cât și pentru echipa oaspete, o echipă foarte arțăgoasă, foarte dinamică dacă o lăsăm să joace. Va trebui să fim foarte agresivi pentru a le tăia elanul. Ținând cont de faptul că este deja al treilea an în Liga Florilor, e clar că noi suntem considerați favoriți. Trebuie să avem foarte mare grijă, să fim foarte atenți, pentru că este un meci important, iar trecerea de la agonie la extaz este foarte scurtă și atunci va trebui să fim motivați, echilibrați și să jucăm cu capul și cu mintea pentru a obține primă victorie pe teren propriu”, a declarat antrenorul gorjean.

Extrema Andreea Chiricuță crede că echipa nu se exprimă la adevărata ei valoare. Succesul este imperios pentru gorjence pentru a regla mecanismul până la următorul joc oficial, care va avea loc cu câteva zile înainte de Crăciun. ,,La Iași, a fost un succes cu greu obținut, chiar dacă scorul poate nu a arătat asta. Am avut ceva emoții, pentru că starea noastră de spirit nu era una foarte bună venind după șapte înfrângeri. Suntem încrezătoare, jucăm acasă, până la urmă, și trebuie să fim agresive și sperăm să legăm două victorii și după vacanță vom vedea ce va fi de făcut. Da, suntem datoare față de public. Noi le mulțumim că au fost alături de noi și îi așteptăm în continuare să ne susțină pentru că avem mare nevoie de ei. Ne dorim foarte mult victoria. Pauza vine într-un moment bun pentru noi. Chiar dacă reușim să câștigăm, și sper să reușim, mai avem foarte multe lucruri de pus la punct. Nu cred că suntem în forma pe care noi ne-o doream înainte de acest campionat. Trebuie însă să luăm și lucrurile bune de la Iași, pentru că au fost și acolo câteva lucruri bune, dar au fost și multe lucruri negative. Le-aș pune poate și pe fondul emoțiilor și am avut cu siguranță trac, venind după atâtea înfrângeri. Va trebui să fim agresive și, ce doresc eu cel mai mult, să jucăm ca o echipă pentru că până acum, din păcate, nu prea am făcut-o”, a spus Chiricuță. CSM Târgu Jiu – CSM Slatina se dispută astăzi, de la ora 18.30.

Cătălin Pasăre