CSM Târgu Jiu U18, la turneul final din Banat

Echipa de baschet feminin U18 a CSM Târgu Jiu va participa la Turneul Final B, care se dispută la Timișoara în perioada 11-15 mai. Primul meci al trupei lui Toma Popescu are loc astăzi împotriva formației gazde. Partida este programată la ora 14.00, în Sala Olimpia ,,Constantin Jude” din Timișoara. ,,Meciul cu Timișoara este extrem de important pentru noi. Sper să începem bine, cu o victorie, pentru moralul echipei. Poli este o echipă pe care am mai întâlnit-o în acest campionat. Ne-a învins de două ori în debutul sezonului, dar era doar începutul campionatului, acum ne dorim revanșa. În ceea ce privește cel de-al doilea adversar, CSU Brașov, nu ne-am mai confruntat până acum, dar sper să dovedim că suntem echipa mai bună”, a declarat antrenorul pentru site-ul oficial al clubului. Gorjencele, care au fost foarte aproape de o calificare la Turneul Final A, își propun să câștige competiția din Banat.

,,Este un turneu pe care vrem să-l câștigăm. Vrem să dovedim că puteam mai mult decât Turneul Final B. Am încredere în aceste fete și sper ca progresul pe care l-am văzut la ultimul turneu să se concretizeze acum. Sper să nu mai avem accidentări și cred ca fetele vor dovedi că sunt o echipă unită și că pot face o figură frumoasă”, a adăugat Popescu.

CSM Târgu Jiu: Ștefania Buju, Ștefania Ardereanu, Ștefania Ghimbășanu, Casiana Spineanu, Teodora Țîrcă, Ana Encescu, Carla Surcel, Miruna Rădescu, Ada Moescu, Bianca Nica. Preparator: Patrick Toma. Antrenor: Toma Popescu.

Laude pentru formația U13

Dacă echipa de seniori a terminat partidele oficiale, baschetul feminin a rămas la putere în această perioadă. Fetele U13 au cucerit locul 5 la turneul final desfășurat în Sala Sporturilor. Directorul Robert Bălăeț a apreciat evoluția formației lui Laurențiu Răuț, dar și ascensiunea rapidă a micilor gorjence.

,,Sunt foarte mulțumit, mai ales că este pentru prima dată când orașul Târgu-Jiu organizează un turneu final la care participă cele mai bune 12 echipe din țară la U13. Echipa noastră s-a înființat acum un an de zile și a intrat între primele 5 echipe din țară. Am avut foarte mulți spectatori la sală, aproximativ 400 de oameni au luat parte la meciuri, ceea ce mă bucură foarte mult. Sper ca aceste fete să-și continue drumul și, peste câțiva ani, să vină și cu ceva medalii. Avem speranțe”, a declarat oficialul celor de la CSM Târgu Jiu. În altă ordine de idei, dacă seniorii de la baschet și-au terminat meciurile, principala formație de handbal de la CSM Târgu Jiu, promovată deja în Liga Florilor, mai are de disputat două confruntări în acest sezon.

Cătălin Pasăre