CSM Târgu Jiu și-a întărit linia de 9 metri

Echipa de handbal se pregătește intens pentru sezonul viitor. Calificată în competițiile europene după Final 4-ul de la Bistrița, trupa gorjeană continuă și transferurile. Internaționala Laura (Popa) Petruța Moldovan este noul inter dreapta al formației noastre. Handbalista, în vârstă de 28 de ani, a mai evoluat în țară pentru Universitatea Cluj, Corona Brașov, Rapid București sau Dacia Mioveni. De asemenea, a jucat în Ungaria la Motherson-Mosonmagyaróvár. Este campioană a României cu Rapid București în sezonul 2021-2022.

,,CSM Târgu Jiu a fost echipa care și-a arătat cel mai mult interesul față de mine și mi-a oferit încredere. Am descoperit oameni foarte serioși și direcți în ceea ce vor să facă și acesta este un lucru mai rar în ziua de azi. CSM Târgu Jiu a arătat un spirit de luptă care mie mi se potrivește. Este o echipă cu un lot unit, care își dorește să crească de la zi la zi, de la meci la meci. Mereu am considerat că suporterii sunt al 8-ulea jucător. Pentru mine să joc într-o sală cu oameni care te susțin indiferent de circumstanțe este un sentiment special. Mi se face ,,pielea de găină”, numai când le simt energia pozitivă. Îi așteptam la sală cu cel mai mare drag și îmi doresc să le oferim înzecit bucurii, zâmbete și abia aștept să-i cunosc”, a declarat noua jucătoare a CSM-ului. Laura Moldovan are 42 de prezențe în naționala de senioare a României, pentru care a marcat 26 de goluri.

Cătălin Pasăre