CSM Târgu Jiu se întărește sub panou

Echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal Târgu-Jiu va aduce încă un pivot. Este vorba despre grecul Thomas Kottas (26 de ani). Acesta s-a înțeles cu gruparea gorjeană și urmează să efectueze vizita medicală. Înalt de 2.06 metri, Kottas a evoluat ultima oară la ASK Karditsa, formație nou promovată în primul eșalon din Grecia. De altfel, centrul elen a jucat până acum numai în țara natală. De-a lungul carierei, a trecut pe la PAOK Salonic, Rethymno Cretan Kings, Holargos, Ionikos, Larisa și Aris Salonic. Thomas a bifat două apariții în acest sezon, având 3.0 puncte, 2.5 recuperări și 5.5 la eficiență în 15 minute pe partidă. Rămâne de văzut dacă ucraineanul Andriy Agafonov va rămâne la echipă, după un start nefast de sezon. CSM Târgu Jiu a pierdut toate meciurile oficiale de până acum, iar Porter Troupe a devenit antrenorul principal al formației înainte de eșecul cu CSM Ploiești, scor 92-86. „Sunt foarte mulțumit de efortul pe care l-au depus jucătorii. Apreciez foarte mult că am jucat tare și nu am renunțat, asta ne arată ca dorința este acolo. Trebuie însă să reducem numărul mare de greșeli și de îndată ce vom face asta cu siguranță ne vom atinge și obiectivele”, a precizat americanul după duelul cu prahovenii. Următorul joc pentru CSM Târgu Jiu va avea loc pe 19 noiembrie, pe terenul campioanei U-BT Cluj Napoca.

Cătălin Pasăre