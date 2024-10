CSM Târgu Jiu se desprinde în fruntea clasamentului

Echipa de fotbal CSM Târgu Jiu are 5 puncte avans față de locul doi după succesul categoric de pe Stadionul ,,Aurel Țicleanu”. Oaspeții s-au impus cu 6-1 în fața echipei CS Parângul Bumbești Jiu. A fost a 11-a victorie consecutivă pentru băieții lui Mario Găman, care au făcut încă un pas spte titlul județean după rezultatele din această rundă. Albert Cărămidaru (min. 9), Bebeto Lupuleț (min. 20), Adelin Pîrcălabu (min. 24 și 52), Marian Habet (min. 55) și Mario Țambu (min. 69) au adus succesul de sâmbătă. Ionuț Văcaru a marcat un gol spectaculos pentru gazde în minutul 84, dintr-o lovitură liberă de la jumătatea terenului. În tribunele arenei de la “Sadu” a fost prezent și primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, care a stat lângă directorul clubului, Robert Bălăeț. La vizitatori a debutat și tânărul portar Luis Pilea (16 ani).

,,O victorie pe deplin meritată, după un meci controlat de noi pe toată durata lui. Mă bucur că reușim să-i ținem conectați și focusați pe băieți la importanța fiecărui meci. Ne bucurăm să vedem că sunt preocupați să transpună în joc ceea ce se lucrează la antrenamente, și că ușor-ușor devenim din ce în ce mai siguri pe noi. Vreau să-i felicităm pe băieți pentru acest joc, dar și pentru toată această perioadă de când a început campionatul. În continuare încercăm să dăm credit copiilor și astăzi am debutat un jucător născut în 2008. Asta este menirea noastră. Când simțim și considerăm că un copil se poate impune sau poate face față rigorilor unui meci de seniori, îi dăm credit să arate și să demnonstreze că ne putem baza pe el și mai mult în viitor”, a declarat după meci Mario Găman.

CSM Târgu Jiu: Ionuț Buță(min.70 Luis Pilea) – Fabian Bărănescu(min, 45 Eduard Trăistaru), Robert Stancu, Lucian Marina, Alexandru Lăpădat(min.45 Mihăiță Miculicean) – Marian Habet, Tudor Pătrășcoiu, Albert Filip, Albert Cărămidaru, Adelin Pîrcălabu(cpt.)(min.57 Mario Țambu)- Bebeto Lupuleț(min. 57 Mihnea Tutunaru). Pe banca de rezevere au mai fost: Ovidiu Rasoveanu, Ionuț Pudescu, Robert Ciocea, Andrei Trancău. Antrenor principal: Mario Găman. Antrenor secund: Dan Staicu. Antrenor secund: Sorin Vintilescu. Antrenor secund: Florin Popete. Antrenor cu portarii: Darin Hîrsu. Maseur: Titi Balaci. Delegat: Cristi Mihuț.

Etapa viitoare, sâmbătă, pe 2 noiembrie, de la ora 19.30, CSM Târgu Jiu va juca pe tren propriu, cu AS Jupânești.

Cătălin Pasăre