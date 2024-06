CSM Târgu Jiu s-a înțeles cu o campioană națională

Echipa de handbal a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu a dat prima lovitură a verii. Gruparea gorjeană s-a înțeles cu o jucătoare valoroasă, pivotul Marija Petrovic (30 de ani). Internaționala din Serbia are șase sezoane la nivelul Ligii Florilor și este campioană cu SCM Râmnicu Vâlcea în 2019. De asemenea, Petrovic are în palmares Cupa României și Supercupa României cu Gloria Buzău, echipă la care a evoluat în ultimele cinci sezoane. O altă bornă importantă este ,,argintul” în Liga Campionilor, alături de ZRK Vardar (Macedonia), în 2017 și 2018.

,,Mi-a atras atenția Târgu Jiu, pentru că mie îmi plac echipele care au ambiții și sportivitate. Sunt o jucătoare ambițioasă și, după atâția ani de joc, îmi doresc în continuare să câștig și să am meciuri bune. Vin cu dorința de a câștiga și sper să ajut echipa din acest punct de vedere. Vin să joc un handbal bun și inteligent, să cunosc oameni noi și să îmi fac prieteni noi. Sper ca împreună cu staff-ul tehnic și cu celelalte colege să ne îndeplinim obiectivele pentru sezonul viitor. Mă simt româncă. Acest stil de viață și de joc mi se potrivește pe deplin și cred că m-am descurcat foarte bine. Și sunt sigură că așa va rămâne. Trebuie să le spun fanilor de la Târgu Jiu că sunt foarte fericită că vom fi împreună în acest sezon, sper că vor fi la fel de pasionați ca până acum, și că vor veni în număr tot mai mare să ne susțină!”, a declarat noul pivot al gorjencelor pentru site-ul oficial al clubului.

Înțelegerea cu CSM Târgu Jiu este valabilă pentru un sezon. De la trupa gorjeană a plecat pivotul Mirabela Coteț, revenită la Brăila după ce fusese împrumutată în orașul lui Brâncuși.

Cătălin Pasăre