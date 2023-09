CSM Târgu Jiu: handbaliștii Juniorii 3, gata de debut într-o nouă ediție de campionat

Tinerii handbaliști de la CSM Târgu Jiu, Juniorii 3, pregătiți de Vali Popescu, vor juca primul meci în deplasare, duminică, 17 septembrie, pe terenul echipei ACS Viitorul H2O Pitești. Echipa de handbal juniori 3 a CSM Târgu Jiu a fost repartizată în Grupa I, alături de grupările CSS Craiova, CSS Pitești, CSS Drobeta Turnu Severin, CSS Râmnicu Vâlcea și ACS Viitorul H2O Pitești. Tinerii handbaliști gorjeni au avut un parcurs excepțional sezonul trecut, când au ajuns până în faza finală a competiției, la Turneul Final Speranță B, unde au terminat pe locul 3, practic între cele mai bune 15 echipe din țară la acest nivel de vârstă. Vali Popescu își dorește ca și în acest sezon, echipa de juniori 3 a CSM Târgu Jiu să aibă un parcurs cât mai lung. ,,Începem un nou an competițional și plecăm la drum cu gândul de a juca cât mai multe meciuri și de face o figură frumoasă. Chiar dacă mai mult de jumătate din băieții din lot sunt cu un an mai mici decât categoria lor de vârstă, au totuși experiența anului trecut, când marea majoritate au jucat la acest nivel și eu sper să avem evoluție foarte bună. Eu am câteva obiective personale în ceea ce privește echipa, dar nu au legătură cu rezultatele pe termen scurt. Cert este că îmi doresc să avansăm cât mai mult în acest campionat, în fazele superioare și să avem cât mai multe meciuri”, a declarant Vali Popescu, antrenor Juniori 3 CSM Târgu Jiu. De asemenea, Vali Popescu își dorește ca elevii săi să înceapă cu dreptul campionatul, în prima etapă: ,,Jucăm primul meci din acest an competițional în deplasare, la Pitești. Ne așteaptă un meci greu, fiind și primul contact cu noul sezon, dar eu am încredere în băieți că vor trece repede peste emoții, peste tracul de început de campionat. Știm că primul meci din campionat este unul foarte important. Este important să începem bine, pentru avea un moral bun în privința viitoarelor confruntări. Ar fi bine să venim acasă cu un rezultat pozitiv”.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JUNIORI 3,

EDIȚIA 2023-2024

Seria I – Etapa 1

Duminică, 17.09.2023, Ora 11.30, Pitești, Sala Trivale

ACS VIITORUL H2O PITEȘTI – CSM TÂRGU JIU

M.P.