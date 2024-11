CSM Târgu Jiu, fără pas greșit în Liga 4

CSM Târgu Jiu se menține la o distanță de cinci puncte față de principala urmăritoare din Liga 4, CSC Negomir. Echipa din municipiu a câștigat duelul din runda a 14-a cu Vulturii 2, reușind, alături de CSO Tismana, cea mai mare diferență de scor a etapei. Negomir s-a impus în deplasare la Stoina, iar Jiul Rovinari rămâne pe locul trei după succesul, la limită, înregistrat la Mătăsari. Cele mai multe goluri, 10, au fost consemnate în duelul dintre ,,satelitul” Gilortului și AS 7 Noiembrie Costești.

Liga 4, Etapa 14

CS Petrolul Bustuchin 1 – 0 CSO Turceni

CS Internațional Bălești 1 – 1 CS Minerul Motru 2008

CS Știința Drăguțești 1 – 5 CS Unirea Țînțăreni

CSO Tismana 5 – 0 AS Jupânești

FC Petrolul Țicleni 5 – 1 CS Parângul Bumbești-Jiu

CS Gilortul 2 Tg Cărbunești 7 – 3 AS 7 Noiembrie Costești

CS Minerul Mătăsari 0 – 1 CS Jiul Rovinari 2016

CS Petrolul Stoina 2 – 5 CSC Negomir

CSM Târgu Jiu 5 – 0 CS Vulturii 2 Fărcășești

Cătălin Pasăre