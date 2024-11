CSM Târgu Jiu – CSU Craiova, sâmbătă în Sala Sporturilor

Baschetbaliștii gorjeni evoluează, sâmbătă, din nou în fața propriilor fani. Partida cu CSU Craiova are loc, sâmbătă, în Sala Sporturilor din municipiu, începând cu ora 17.00. Este al patrulea meci pentru elevii lui Giannis Damalis în actuala ediție de Liga 1, eșalonul secund baschetbalistic, până acum fiind obținute doar succese. Cele două echipe s-au mai întâlnit într-un amical înainte de startul campionatului, meciul fiind adjudecat clar de gorjeni, și atunci gazde, scor 101-52. Amfitrionii spun că nu sunt relaxați, iar partida din weekend are o altă încărcătură. ,,Toată lumea este ok, ne-am antrenat foarte bine. Urmează un nou meci important pentru noi, ca toate cele de până acum, în procesul nostru lung pe care îl avem pentru îndeplinirea obiectivului, acela de a promova în prima ligă. Într-adevăr, am jucat în presezon un meci amical cu ei, dar nu vrem să ne gândim că am câștigat ușor. Tratăm meciul serios, este un meci la fel de important ca toate cele pe care le-am disputat. Am reușit să câștigăm toate meciurile până acum și sperăm să-l câștigăm și pe cel de sâmbătă. Am evoluat destul de bine în meciul de la Sibiu și suntem încrezători că putem să continuăm evoluția bună”, a declarat antrenorul secund, Răzvan Bratoloveanu.

Baschetbalistul Adrian Vaida a declarat că nu este ușor pentru ca o echipă să promoveze, dar la CSM Târgu Jiu se muncește pentru acest lucru. Vaida vrea de la el și coechipieri o prestație mai bună ca în precedentul meci de pe teren propriu, cu CSU Târgu Mureș. ,,E un meci pe care trebuie să-l tratăm cu cea mai mare seriozitate. În amical ne-am descurcat foarte bine, însă cred că trebuie să continuăm cu aceeași atitudine, să nu ne lăsăm mai prejos. Trebuie să avem aceeași mentalitate ca în meciul cu Sibiu. Săptămână premergătoare meciului cu Târgu Mureș, a fost una mai încărcată, atât fizic, cât și mental. A fost un meci dezamăgitor din mai multe puncte de vedere, dar încercăm să remediem și am lucrat pentru a remedia această problemă. Este greu să revenim în Liga Națională, pentru că este un campionat oficial. Nu toată lumea este pregătită să fie campion, dar consider că dacă muncim și dacă tratăm serios fiecare dispută și fiecare antrenament în parte, vom reuși să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat sportivul.

Cătălin Pasăre