CSM Târgu Jiu a anunțat al șaselea transfer pentru Liga Florilor

Vară ocupată pentru CSM Târgu Jiu, care a bifat încă un transfer la handbal. Formația noastră s-a înțeles cu Oana Maria Bucă, un inter stânga în vârstă de 25 de ani. Campioană mondială cu Naționala U 18 a României în 2014, Bucă a semnat o înțelegere cu gruparea gorjeană valabilă pentru următorul sezon. Noul transfer mai are trei experiențe în primul eșalon handbalistic, două cu Rapid București și una cu Activ Prahova Ploiești. Născută în Vâlcea, Oana a deprins tainele handbalului la Colegiul Tehnic Energetic, acolo unde și-a început junioratul. La nivel juvenil, este campioană națională și vicecampioană la nivel de junioare 2, 3 și 4. A mai evoluat la CSM București și Știința București. A venit la Târgu-Jiu pentru oportunitatea de a evolua din nou între cele mai bune jucătoare autohtone, dar și pentru ambițiile din orașul lui Brâncuși. ,,Am fost convinsă de proiectul serios pe care l-au dezvoltat cei de la clubul din Târgu-Jiu. Într-un timp atât de scurt, cu multă muncă și seriozitate, au reușit performanța de a promova în Liga Florilor. Am auzit numai lucruri frumoase despre familia CSM Târgu Jiu și am convingerea că este un proiect serios, drept dovadă stă și faptul că într-un timp atât de scurt a promovat în elita handbalului românesc. Le cunosc pe majoritatea fetelor din lot. Cu unele dintre ele am fost colegă, cu unele adversară, dar acum vom face echipă împreună și sper să realizăm un grup cât mai unit. Îmi doresc un parcurs cât mai bun, atât din partea mea, cât și din partea echipei. Sunt sigură că vom face o treabă bună împreună. Știu că la Târgu-Jiu sunt foarte mulți iubitori ai sportului în general, și ai handbalului în special, iar pe această cale vreau să le fac invitația să ne fie alături pe parcursul sezonului din Liga Florilor. Sper să-i răsplătim cu rezultate bune”, a declarat interul stânga. Angela Cioca, Ekaterina Dhzukeva, Ana Ciolan, Katarina Pavlovic și Cristina Diana Boian sunt celelalte transferuri făcute în această vară de CSM Târgu Jiu.

Cătălin Pasăre