CSM s-a ținut tare în Ungaria

CSM Târgu Jiu a jucat cu mult curaj și a făcut o partidă bună pe terenul liderului din Ungaria, Motherson Mosonmagyarovar KC, în primul meci al gorjencelor din Grupa D a EHF European League. După o primă repriză strânsă, terminată cu 16-14 în favoarea gazdelor, maghiarele s-au impus cu 33-27. Trebuie reamintit că trupa vizitatoare și-a pierdut căpitanul, pe Angela Pușcaș, după ,,dubla” din turul preliminar al competițiilor europene, iar mai multe handbaliste au evoluat cu probleme medicale. De asemenea, Sabrina Lazea și Teodora Popescu nu au făcut deplasarea. Chiar și în aceste condiții, echipa lui Liviu Andrieș a dat o replică fermă și nu s-a lăsat copleșită de statutul formației din Ungaria, pe locul întâi în acest moment într-un campionat foarte puternic și deja o obișnuită a întrecerilor continentale. Din păcate, nu numai înfrângerea a lăsat un gust amar în tabăra gorjenilor. Spre finalul meciului, una dintre cele mai active jucătoare ale oaspetelor, Iuliia Andriichuk, a părăsit terenul accidentată. Din primele informații, interul din Ucraina va avea nevoie de câteva zile repaus, și este incertă pentru partida de joi, cu fosta sa echipă: CS Dacia Mioveni. Cea mai bună marcatoare a CSM-ului a fost Laura Moldovan, cu 5 goluri. Alexandra Gavrilă și Ana Ciolan au terminat partida cu câte patru reușite. După meci, reprezentanții clubului nostru s-au declarat mulțumiți de evoluție și încrezători că pot face meciuri mai bune în Europa.

,,Țin să felicit echipa gazdă pentru victoria obținută, dar cred că și noi, astăzi, ne-am ridicat la nivelul acestei competiții. Este un meci de referință pentru noi în cupele europene. Ne bucurăm pentru această participare și țin să le felicit pe fete pentru prestația avută, sunt mulțumit de cum au evoluat”, a declarat ,,principalul” Liviu Andrieș.

,,Cred că am debutat cu dreptul în grupe, chiar dacă nu am câștigat. Mă bucur că am ridicat nivelul și mă aștept să facem meciuri chiar mai bune. Sunt sigură că vom evolua din ce în ce mai bine”, a spus Alexandra Gavrilă, și ea foarte activă în acest meci. La partida din Ungaria a fost prezentă o importantă galerie gorjeană, în frunte cu primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Suporterii noștri au fost foarte activi, iar fetele au simțit sprijinul din tribune pe toată durata confruntării.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(15 intervenții), Andreea Chetraru(1 intervenție), Elena Marica Bercu– Bianca Ștefania Chiriță, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 4g, Andreea Mihart, Mirabela Coteț 2g, Ira Zinatullina 2g, Andreea Chiricuță 3g, Laura Moldovan 5g, Ana Maria Lopătaru 3g, Florența Ilie 1g, Iuliia Andriichuk 3g, Ana Cătălina Ciolan 4g, Sabine Klimek. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Pentru CSM urmează, duminică, 14 ianuarie, o nouă partidă europeană, de data aceasta pe teren propriu cu echipa din Spania, Costa del Sol Malaga. Meciul este programat de la ora 13.00, în Sala Sporturilor din Târgu Jiu.

Cătălin Pasăre