CSM s-a chinuit să bată la Mătăsari

CSM Târgu Jiu a obținut cu greu a doua victorie a campionatului, 0-1 la Mătăsari, în partida cu Minerul. Meciul a contat pentru runda a doua a Ligii 4 din Gorj. Fotbaliștii lui Mario Găman s-au impus în prelungiri, după ce Marian Habet (90+6) a transformat o lovitură de la 11 metri. De ce i-a fost frică antrenorului principal, nu a scăpat. Fotbaliștii săi au irosit ocazii importante, iar, odată cu trecerea timpului, gazdele au fragmentat jocul pentru a obține un rezultat pozitiv. Echipa din municipiu a început jocul de la Mătăsari cu următorul 11: Alexandru Oprița, Fabian Bărănescu, Robert Stancu, Lucian Marina, Sebi Popescu, Marian Habet, Albert Filip, Albert Cărămidaru, Adelin Pîrcălabu (cpt.), Tudor Pătrășcoiu și Bebeto Lupuleț. Pe parcursul meciului au mai intrat Ovidiu Rasoveanu, Adrian Rasoveanu, Alexandru Lăpădat și Mario Țambu. Fostul pandur Ovidiu Rasoveanu a fost jucătorul care a obținut lovitura de la 11 metri, după ce a fost trântit în suprafața de pedeapsă. Habet și-a stăpânit nervii și a înscris de la punctul cu var. La finalul partidei, Mario Găman i-a atenționat pe jucătorii săi că trebuie să fie mai eficienți și i-a felicitat pe oficialii de la Mătăsari pentru primirea făcută.

,,Un meci greu, pe un teren foarte greu, cu foarte multe întreruperi de joc, în special în repriza secundă, în care cred că s-au jucat doar vreo 15 minute integral, dar până la urmă, scopul scuză mijloacele. Echipa gazdă s-a legat de orice detaliu pentru a scoate un rezultat pozitiv, în timp ce noi am controlat jocul în totalitate, dar în continuare suferim la finalizare și în momentul când nu reușești sa marchezi se întâmplă ce s-a întâmplat astăzi. Sunt bucuros pentru că noi am luptat până în la final, ne-am dorit și am fost răsplătiți cu golul victoriei în ultimul minut al meciului, dintr-un penalty cât se poate de clar. Vreau să felicit echipa gazdă pentru organizarea jocului, vreau să-l felicit pe Dan Oprița pentru tot ceea ce face pentru fotbalul din Mătăsari și vrem să-i mulțumim și domnului primar din Mătăsari, domnului Gașpar, pentru ospitalitatea de care a dat dovadă. Ne bucurăm că a fost și foarte multă lume la meci, ceea ce înseamnă că CSM Târgu Jiu atrage lumea la stadion, indiferent unde joacă”, a declarat antrenorul.

După două etape, CSM Târgu Jiu este liderul Ligii 4, iar runda viitoare va juca pe teren propriu, cu Internațional Bălești. Meciul are loc sâmbătă, 14 septembrie.

Cătălin Pasăre