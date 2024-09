CSM încearcă să câștige din nou în deplasare: „Putem obține victoria la fiecare meci”

CSM Târgu Jiu se deplasează la Craiova pentru runda a treia a Ligii Florilor. Echipa pregătită de Liviu Andrieș are o victorie și o înfrângere până acum în campionat și speră să obțină un rezultat pozitiv în Bănie. Gazdele au același bilanț după primele două etape, așadar se anunța un meci echilibrat. Venită în această vară la echipă, portărița Ljubica Nenezic a avut evoluții bune în jocurile oficiale și vrea ca fanii gorjeni să vină la Craiova pentru a le ajuta pe oaspete să obțină un nou succes. Jucătoarea din Muntenegru spune că s-a acomodat rapid la Târgu Jiu. „Craiova este o echipă bună, cu jucătoare bune, dar eu am încredere în echipa mea. Știu că orașul nu este departe de aici, este un drum de o oră și jumătate, și sper ca fanii noștri să ne ajute să revenim de acolo cu trei puncte. Știu că o să fie greu, dar nu consider că un punct este bun, eu vreau toate cele trei puncte. Vom lupta și sper să obținem victoria. Sunt mulțumită de cum a evoluat echipa în primele două jocuri, am dat tot ceea ce am avut mai bun, am luptat și o să continuăm pe același drum. Îmi place mult la Târgu Jiu, sunt fericită, aici e o mare familie și sper că vom avea rezultate bune în acest sezon”, a declarat Ljubica Nenezic.

Antrenorul secund Andrei Enache a declarat că trupa gorjeană respectă performanțele realizate de Craiova în ultimii ani, dar CSM poate obține un succes în Bănie.

Primele două jocuri le-au dat curaj gorjencelor, care au evoluat cu multă determinare. Și echipa din Târgu Jiu vrea să-și consolideze statutul pe prima scenă a handbalului românesc. „Din punct de vedere al jocului pe care l-am arătat în primele două etape, atât noi cât și Craiova, cred că va fi un meci foarte echilibrat. De asemenea, jucând în fața propriilor suporteri, cred că nivelul lor de motivare va fi destul de ridicat, dar trebuie să ținem cont de faptul că toată echipa noastră își dorește foarte mult victoria și suntem încrezători că putem să o obținem. Nu cred că e vorba de orgolii. Cred că este vorba doar despre punctele care sunt foarte importante pentru ambele echipe. Trebuie să nu uităm de faptul că echipa din Craiova are, într-adevăr, o mare tradiție în handbal, să nu uităm că sunt câștigătoare de Cupa Europeană, adică au un C.V. destul de impresionant, dar, după cum am spus, noi suntem în creștere, deja suntem la al treilea an în Liga Florilor și cred că ne-am câștigat dreptul și statutul de a nu mai fi o echipă mică a campionatului, iar din punctul ăsta de vedere, ca și mentalitate, am încercat să lucrăm la asta, să le facem pe fete să creadă că putem obține victoria la fiecare meci. În meciul cu Rapid, am avut o atitudine extrem de pozitivă. Am avut o agresivitate dusă la cote maxime și cred că trebuie să plecăm de aici. Din minutul 1, trebuie să avem o agresivitate foarte ridicată și să luptăm pentru fiecare minge”, a spus Enache. Fanta Keita, Laura Moldovan și Angela Pușcaș sunt absențele gorjencelor în meciul de duminică. Partida de la Craiova începe la ora 16.00.

Cătălin Pasăre