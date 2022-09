CSM i-a pus mari probleme Buzăului, dar a cedat pe final

CSM Targu Jiu a pierdut, la mare luptă, confruntarea cu Gloria Buzău din runda a treia a Ligii Florilor, 26-28. Gorjencele au evoluat fără trac, având în Ekaterina Dzhukeva un adevărat zid pentru adversare. Cele două echipe au mers cap la cap în prima repriză, iar drept dovadă, după primele 30 de minute, scorul a fost 14-14. Detaliile au făcut diferența pentru echipa mai experimentată în partea a doua a meciului, când gazdele au lovit de patru ori bara și au grăbit câteva acțiuni care s-au dovedit a fi decisive în favoarea actualului lider din Liga Florilor. Katarina Pavlovic a terminat meciul cu 5 goluri, iar Alecsandra Gavrilă, Ira Zinatullina și Oana Bucă au marcat de 4 ori. ,,Scorul nu este în avantajul nostru, dar am avut o prestație solidă și am pus probleme echipei din Buzău. Am avut determinare atitudine și ambiție, iar acest lucru contează foarte mult. Avem numai de câștigat, orice joc împotriva primelor 7-8 echipe din Liga Florilor este un bonus și vrem să ne ridicăm la valoarea lor. Astăzi, am arătat că suntem o echipă solidă pe teren propriu”, a declarat antrenorul Liviu Andrieș. ,,Diferența a făcut-o plusul lor de experiență, dar sunt fericită că echipă noastră a fost tare până în ultima secundă și a dat tot ce a putut. Nu am fost eu cea mai bună, suntem o echipă. Fără apărare, nu puteam face nimic. Am luat decizia bună să vin la CSM și sper să ne îndeplinim obiectivul”, a spus portărița Dzhukeva.

,,Liga Florilor are un nivel foarte ridicat, știm lucrul acesta și încercăm să ne luptăm în fiecare meci. Experiența jucătoarelor adverse și-a spus cuvântul, dar am avut atitudine bună, am luptat până la capăt. Publicul ne-a susținut foarte mult și asta s-a simțit pe teren”, a adăugat Ira Zinatullina.

CSM Târgu Jiu: Cristina Popovici, Ekaterina Dzhukeva, Elena Marica Bercu – Bianca Chiriţă, Oana Bucă 4g, Vanessa Predescu, Alexandra Gavrilă 4g, Angela Puşcaş 2g, Valentina Toader Trică, Daniela Necula 1g, Ira Zinatullina 4g, Pal Ceandani 3g, Florenţa Ilie, Ana Ciolan 2g, Cristina Boian 1g, Katarina Pavlovic 5g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor portari: Gore Albici.

Cătălin Pasăre