CSM, fără căpitan în meciul de la Țicleni

CSM Târgu Jiu merge în weekend la Țicleni pentru a încerca să obțină al șaptelea succes consecutiv din Liga 4. Din păcate, liderul din teren al oaspeților, Adelin Pîrcălabu, va absenta în această confruntare. Mijlocașul de la CSM are o microleziune musculară și va face pauză o săptămână. Antrenorul Sorin Vintilescu a declarat că terenul de la Țicleni se prezintă în condiții bune și speră să nu plouă abundent la ora meciului.

,,O să continuăm drumul pe care am plecat și o să aplicăm aceleași principii, indiferent de adversarii pe care îi întâlnim etapă de etapă. Din câte știu, acolo este un teren bun pentru acest nivel, un lucru care ne ajută pentru că avem o echipă tehnică, ce își propune să controleze posesia mingii. Dacă vor fi precipitații nu ne încurcă, viteza de pasare este mai mare pe ploaie. Sperăm să nu plouă abundent, ca terenul să nu se umple de bălți. Nu știm foarte multe despre lotul adversarilor. Este o echipă de tradiție, deocamdată de mijlocul clasamentului, dar pe noi ne preocupă doar poziția noastră și lotul nostru”, a spus Vintilescu. Portarul Alexandru Oprița a declarat că echipa s-a omogenizat mai repede, deoarece jucătorii au fost colegi și la alte formații din Gorj. Speră ca jocul formației sale să rămână în aceiași parametri până la finalul sezonului. ,,Atmosfera este foarte bună, ne simțim bine împreună, totul merge spre bine. Ne cunoaștem de foarte mult timp noi jucătorii și trebuie să continuăm să ne facem jocul nostru, unul spectaculos, cu multe ocazii și multe goluri. Depindem foarte mult și de o stare bună a gazonului, iar în deplasări terenurile nu sunt chiar atât de bune, dar mergem să ne facem jocul nostru și să luăm cele trei puncte. Am înțeles că la Țicleni este un teren foarte bun, deci suntem avantajați”, a concluzionat Oprița. Petrolul Țicleni – CSM Târgu Jiu se dispută sâmbătă, de la ora 12.00.

Cătălin Pasăre