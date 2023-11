CSM e în grupele EHF! Trupa lui Andrieș, superioară nordicelor

CSM Târgu Jiu s-a calificat în grupele EHF European League după ce a câștigat ambele manșe împotriva suedezelor de la HK Onnereds. Disputate sâmbătă și duminică la Târgu Jiu, meciurile s-au încheiat de fiecare dată cu victoria echipei lui Liviu Andrieș, 29-27, respectiv 26-23. Gorjencele au părut că formează echipa superioară, trupa mai experimentă, iar diferențele de scor puteau fi mai mari. Poate problema s-ar fi pus diferit dacă turul se juca în Suedia, așa cum a fost prevăzut inițial, dar și oficialii nordicelor au recunoscut că programarea meciurilor în orașul lui Brâncuși le-a fost la îndemână. Revenind la partida care a adus calificarea în grupele EHF, gazdele au avut probleme doar în primele minute, când defensiva suedezelor a funcționat ceva mai bine ca în meciul anterior. Dzukheva a blocat însă poarta cu câteva parade de senzație, iar ofensiva a devenit din ce în ce mai inspirată. CSM a suferit totuși două lovituri ce nu puteau fi anticipate: Alexandra Maria Gavrilă a văzut cartonașul roșu după ce arbitrii au considerat că a lovit o adversară la nivelul feței, iar Angela Pușcaș a părăsit parchetul în lacrimi după ce i-a cedat genunchiul. Fetele noastre au acuzat loviturile în debutul părții secunde, când suedezele s-au apropiat la trei goluri, dar nu au putut forța egalarea. Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Andreea Chiricuță, cu 7 reușite. Au urmat-o Ana Ciolan și Sabine Klimek, cu câte 5 goluri. Jucătoarea meciului: evident portărița noastră.

,,Eu sunt o persoană care vrea mereu maximul. Nu-mi dau notă mare, așa că vreau să le mulțumesc fetelor pentru că astăzi au muncit și m-au ajutat foarte mult în apărare. Pentru mine calificarea reprezintă un lucru extrem de bun și puțini credeau că putem ajunge aici. Ușor, ușor, cu multă muncă, am luptat pentru șansa noastră și iată că mergem mai departe. Diferența s-a făcut în apărare”, a declarat Ekaterina Dzhukeva.

Antrenorul Liviu Andrieș a reușit performanțe mari cu un buget mic, într-un timp record. Greul abia începe, dar fetele au tot dreptul să se bucure de încă o seară istorică. S-au calificat în grupele EHF. ,,Am reușit așa, cu forcepsul, dar trăirile sunt nemaipomenite. În primul rând, trebuie să le mulțumim spectatorilor care, astăzi, în comparație cu ieri, au fost al optulea jucător al nostru. Asta înseamnă, de fapt, publicul adevărat care să susțină echipa. Bineînțeles că echipa le-a dat motive să o susțină. Le mulțumim. Suntem foarte, foarte fericiți de ceea ce am realizat. S-a văzut momentul când au dispărut cele două jucătoare din echipă. A fost destul de greu, ne-am chinuit. Era normal să fie așa, pentru că ele au dus greul anul trecut și anul acesta, dar astăzi nu trebuie să spun că a fost mai bună o jucătoare ca celelalte, nu. Astăzi trebuie să le felicităm pe fete pentru ceea ce au făcut, pentru dârzenia și devotamentul lor. Este ceva enorm. Gândiți-vă că avem patru ani de viață, de existență în handbal și doar doi ani de performanță la nivel înalt. Cred că dacă spunea cineva la începutul acestui proiect că o să ajungem într-un termen atât de scurt să jucăm în grupele EHF, spuneam că nu este sănătos, dar am reușit și am reușit prin muncă”, a declarat Liviu Andrieș.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(11 intervenții), Andreea Chetraru(1 intervenție), Elena Marica Bercu – Bianca Ștefania Chiriță, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 2g, Angela Pușcaș, Aura Teodora Popescu 1g, Andreea Mihart 3g, Mirabela Coteț, Andreea Chiricuță 7g, Laura Moldovan 3g, Ana Maria Lopătaru, Sabrina Lazea, Florența Ilie, Ana Cătălina Ciolan 5g, Sabine Klimek 5g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Cătălin Pasăre