CSM, decimată de accidentări înainte de meciul de la Buzău! Andrieș: ,,Este cel mai greu început de sezon”

Ghinion teribil pentru echipa de handbal CSM Târgu Jiu. Gorjencele debutează, vineri, în noua ediție a Ligii Florilor, dar veștile sunt cât se poate de rele din tabăra gorjeană.

Înainte de meciul de la Buzău, trupa condusă de Liviu Andrieș are infirmeria plină. Mai mult, Fanta Keita ar putea rata tot sezonul, după ce a suferit o accidentare horror la Brașov. Interul sosit în această vară are ruptură de ligamente și va lipsi de pe parchet cel puțin șase luni. Jucătoarea din Senegal are cele mai mari probleme, iar staff-ul CSM-ului se chinuie să formeze un lot competitiv pentru primele etape. Angela Pușcaș este o absență de lungă durată, iar Laura Moldovan va lipsi cu certitudine de pe parchet în confruntarea cu Gloria. La aceste absențe se adaugă alte trei accidentări.

Este vorba despre Iulia Andriciuk, Yevheniia Levchenko și Marija Petrovic. Liviu Andrieș a declarat că jucătoarele sale nu au nimic de pierdut. Cu toate acestea, este evident că antrenorul gorjean trăiește coșmarul oricărui principal.

,,Din păcate, avem o grămadă de probleme medicale. Acest lucru ne-a afectat pe întreg parcursul acestei perioade de pregătire. La niciunul dintre jocurile pe care le-am avut, nu am avut întreg lotul la dispoziție. Trebuie să strângem din dinți, să ne ducem acolo să jucăm dezinvolt, fără presiune. Pentru că presiunea, e clar, este pe umerii celor de la Buzău. Este o echipă care anul acesta, pentru noul sezon, a investit foarte mult atât la nivelul băncii tehnice, cât și la nivelul jucătoarelor și cred că presiunea este la ele. Noi trebuie să jucăm, cum am spus-o mai devreme, dezinvolt și să facem un meci bun care să redea speranță pentru ceea ce urmează. Da, este în continuare Laura Moldovan, este de asemenea Iulia Andriciuk, care s-a lovit în această săptămână, iar Yevheniia Levchenko are o întindere la inghinal. Ieri pare să fi făcut o întindere musculară la nivelul abdomenului și Marija Petrovic. Fanta Keita a suferit o accidentare gravă la turneul de la Brașov, deci sunt cinci jucătoare care ne lipsesc efectiv. Sperăm că vom reuși să recuperăm una sau două, dar, vă dați seama, venind după o perioadă în care n-au făcut antrenamente, va fi destul de delicat. Dar, una peste alta, va trebui să găsim soluții, să jucăm și să facem un meci bun, care să ne dea speranță pentru ceea ce urmează”, a spus Andrieș. Antrenorul a recunoscut că este cel mai dificil început de sezon pe care îl are alături de CSM. Partida cu Gloria Buzău este programată vineri, 30 august, de la ora 18.00.

,,Putem spune că este cel mai greu început de sezon de când suntem în Liga Florilor. Într-adevăr, nu am pățit niciodată ce am pățit în acest debut de nou sezon, ca și pregătire, ca și meciuri de pregătire pe care le-am făcut în această perioadă, pentru că, cum am spus și mai devreme, la niciunul dintre jocuri, nu am avut tot lotul valid. Dar, va trebui să gândim pozitiv, să fim încrezători în ceea putem arăta, pentru că și Buzăul s-a schimbat foarte mult. Antrenorul a venit cu o nouă concepție. Este foarte greu să o implementeze într-un timp atât de scurt. Deci avem și minusurile, dar și atuurile noastre pe care va trebui să ne axăm și să ne ducem și să facem un meci bun”, a completat Andrieș.

CSM Târgu Jiu și-a fixat ca obiectiv clasarea în primele nouă echipe din Liga Florilor.

Cătălin Pasăre