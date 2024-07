CSM are echipă de seniori la fotbal. Romanescu: Fotbalul are viitor la Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu are, oficial, echipă de fotbal seniori. Începând din 17 iulie, sub motto-ul „Un vis, o echipă, o familie!”, la Târgu Jiu a demarat un nou proiect fotbalistic, o echipă de seniori, care va evolua în toamna acestui an în Liga 4. Mario Găman este antrenorul principal.

„Avem echipă de seniori la fotbal în cadrul CSM Târgu Jiu!

Este o veste extraordinară mai ales pentru copiii din municipiu, care acum joacă la echipele de juniori ale clubului sau la cluburile private.

Avem copii talentați care, cu siguranță, se vor face cunoscuți în fotbalul românesc și nu numai și care vor evolua în echipa CSM.

Proiectul CSM se dezvoltă frumos și ocupă un loc special în inimile noastre, mai ales că este dedicat copiilor din Târgu Jiu, cărora le oferă posibilitatea de a face performanță în sport.

Fotbalul are viitor la Târgu Jiu!

Hai, CSM!”, a transmis primarul Marcel Romanescu.